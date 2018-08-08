Flaş gelişme! Vida kararını değiştirdi!

Sabah Gazetesi'nden Uğur Çem'in haberine göre; Transferde harekete geçmek için Vida'yı satmak zorunda olan Beşiktaş hem gelen teklifleri değerlendiriyor hem de oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

"KULÜBÜN ŞARTLARI DA ÖNEMLİ"

Siyah-Beyazlı takımdan yılda 3.2 milyon Euro (Yaklaşık 20 milyon TL) para kazanan Hırvat futbolcu, yönetici Umut Güner'e, "Gitmek istemiyorum. İstanbul'u seviyorum" dedi. Güner ise, "Beşiktaş da seni çok seviyor. Ama kulübün şartları da önemli" karşılığını verdi. İngiltere'de transfer için son saatlere girilirken, Vida hakkında konuşulan rakamın 16 milyon Euro olduğu öğrenildi. Vida'nın Beşiktaş ile 3 yıl daha sözleşmesi var ve seneye de 3.3 milyon Euro ücret alacak. Bu rakam sözleşme bitene kadar her yıl 100'er bin Euro artacak.

Beşiktaş ile 18 karşılaşmada 1011 dakika forma giyen Vida, 1 gol atarken, 4 sarı kart ve 1 de kırmızı kart gördü. Hırvat yıldız, 2018 Dünya Kupası'nda da 1 gol 1 asistle ülkesinin finale çıkmasında önemli rol oynamıştı.