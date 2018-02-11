15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Flaş iddia: 380 terörist kıstırıldı

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda Özel Kuvvetler sabah saatlerinde iki bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Bölgede 380 kişilik terörist grup kıstırıldığı ve teröristlere takviye yollarının da kapatıldığı iddia ediliyor.

Flaş iddia: 380 terörist kıstırıldı
Afrin'de Özel Kuvvetler sabah saatleri itibarıyla, dün askerlerimizin şehit olduğu bölgede çok geniş çaplı operasyon başlattı.
Habertürk'ten Çetiner Çetin’in aktardığına göre, 380 kişilik bir terörist grup yaklaşık 220 hanelik iki köyde sıkıştırmış durumda. Örgütün olası takviye yolları olan iki güzergah da kapatılmış durumda.

Bu arada, Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nın 23. gününde, bir köy daha teröristlerden temizlendi. Hacı İskender Köyü'nün PYD/PKK'dan alındığı duyuruldu.

TSK'dan sabah saatlerinde yapılan açıklamada, şu ana kadar etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 1266'ya yükseldiği belirtildi.
 

TERÖR HEDEFLERİ HAVADAN VE KARADAN VURULUYOR


Harekat kapsamında terör unsurlarından arındırılması hedeflenen Afrin'in Cinderes, Bafelyun Tepesi, Şeyh Huruz Dağı, Kefer Cenne, Şeran ve Racu beldesi bölgeleri havadan ve karadan ateş altına alınmaya devam ediyor. TSK'ya sait savaş uçakları Afrin'deki terör hedeflerini havadan, sınır hattında konuşlu birlikler de obüs ve çok namlulu roketatarlar ile karadan terör mevzilerini baskı ateşi altına almayı sürdürüyor. TSK tarafından tam isabetle vurulan terör hedeflerinden yükselen dumanlar, Kilis ve Hatay sınırından da görülüyor.
 

SINIRA ASKERİ SEVKIYAT


Öte yandan sabah saatlerinde Zeytin Dalı Harekatı bölgesine askeri sevkiyat yapıldı. Doğu bölgesinden çıkan aralarında tank ve obüslerin bulunduğu konvoy, sınır hattına gönderildi. Güvenlik önlemleri arasında bölgeye sevk edilen obüs, tank ve zırhlı araçların Kilis ve Hatay sınırında konuşlandırılacağı öğrenildi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Canikli: 15 Temmuz'da kaybolan silahlar aranıyor

Canikli: 15 Temmuz'da kaybolan silahlar aranıyor
Son dakika: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar sınırda!

Son dakika: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar sınırda!
Dışişleri'nden Güney Kıbrıs Rum Yönetimine hidrokarbon tepkisi

Dışişleri'nden Güney Kıbrıs Rum Yönetimine hidrokarbon tepkisi
Afrin Harekatı'nda 23 gün: Hacı İskender Köyü ele geçirildi

Afrin Harekatı'nda 23 gün: Hacı İskender Köyü ele geçirildi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, McMaster ile görüştü!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, McMaster ile görüştü!
Bahçeli'den Amerika'ya sert tepki: Duruşunun tanımı 'düşmanlık' olarak anılacaktır

Bahçeli'den Amerika'ya sert tepki: Duruşunun tanımı 'düşmanlık' olarak anılacaktır
Türkiye'den Rum Kesimi'ne çok sert tepki...

Türkiye'den Rum Kesimi'ne çok sert tepki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası vatandaşlar kurslara akın ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası vatandaşlar kurslara akın ediyor
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sağanak yağış uyarısı
6 milyon dolarlık ofis: Yemeksepeti Park

6 milyon dolarlık ofis: Yemeksepeti Park

Terör örgütü PYD/PKK'nın zulmünden kaçışlar sürüyor

Terör örgütü PYD/PKK'nın zulmünden kaçışlar sürüyor