Flaş iddia! Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının hakemleri değişmiş!

ERSİN DÜZEN: “BEN DE DUYDUM”

Erdinç Şahin

'nda haftanın maçlarını ve hakem hatalarını yorumladıktan sonra çarpıcı bir iddianın hakem camiasında yayıldığını söyledi.programında şunları söyledi: Hakem camiasında çok ciddi iddialar var. Normaldemaçınamaçınaverildi. Tebligattan birkaç saat sonra değişmiş. Hatta Mete Kalkavan Bursa’da otel rezervasyonunu bile yaptırmış. MHK’nın çıkıp açıklaması lazım. Bunlar çok ciddi iddialar ve hakem camiasında biliniyor bu iddialar.” diye konuştu.Öte yandan programın moderatörümaçına Mete Kalkavan’ın verildiğini ben de duydum. Bu iddiayı ben de duydum.” diye konuştu.