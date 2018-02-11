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Flaş iddia: Cenk'in hocası değişiyor!

İngiltere Premier Ligi'nde Cenk Tosun'un takımı Everton'ın önümüzdeki yaz Sam Allardyce'ı göndererek yerine Paulo Fonseca'yı getireceği iddia edildi.

Flaş iddia: Cenk'in hocası değişiyor!
Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u transfer eden Everton'da teknik direktör Sam Allardyce'ın koltuğu sallanıyor.

İngiliz basınından Daily Mail'ın okuyucularıyla paylaştığı habere göre Merseyside ekibi, yaz transfer döneminde Allardyce'ın yerine Shakhtar Donetsk'in menajeri Paulo Fonseca'yı getirmeye hazırlanıyor.
 

YÖNETİM ARTIK ARKASINDA DEĞİL


Haberde özellikle taraftarların büyük eleştirilerine maruz kalan Allardyce'ın takımının başında çıktığı son 7 maçın 5'ini kaybettikten sonra yönetim nezdindeki desteğini de kaybettiği belirtildi.

Fonseca'nın Shakhtar'la olan sözleşmesinin bu yaz sona erecek olması, Portekizli teknik adamın Everton'a gitme ihtimalini arttırıyor. (Fanatik)


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