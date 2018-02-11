Flaş iddia: Cenk'in hocası değişiyor!

YÖNETİM ARTIK ARKASINDA DEĞİL

Erdinç Şahin

Ara transfer döneminde'u transfer edenın koltuğu sallanıyor.İngiliz basınından Daily Mail'ın okuyucularıyla paylaştığı habere göreekibi, yaz transfer döneminde Allardyce'ın yerine Shakhtar Donetsk'in menajerigetirmeye hazırlanıyor.Haberde özellikle taraftarların büyük eleştirilerine maruz kalan Allardyce'ın takımının başında çıktığı son 7 maçın 5'ini kaybettikten sonra yönetim nezdindeki desteğini de kaybettiği belirtildi.Fonseca'nın Shakhtar'la olan sözleşmesinin bu yaz sona erecek olması, Portekizli teknik adamın Everton'a gitme ihtimalini arttırıyor. (Fanatik)