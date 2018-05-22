Flaş iddia! Fenerbahçe Glasgow Rangers ile Skrtel için anlaştı!
Fenerbahçe'nin, Martin Skrtel için Glasgow Rangers'in yaptığı 3.5 milyon Euro'luk teklifi kabul ettiği iddia edildi.
Fenerbahçe’nin İskoç ekibi Glasgow Rangers ile Martin Skrtel transferi konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi.
The Sun gazetesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe, Martin Skrtel için Rangers’ın yaptığı 3.5 milyon Euro’luk teklifi kabul etti
3 YILLIK SÖZLEŞME
Rangers’ın, Martin Skrtel ile yaptığı görüşmelerin de olumlu geçtiği ve Slovak stoperle 3 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi. Haberde; Skrtel’in eski takım arkadaşı olan ve Rangers’ın teknik direktörlüğüne getiren Steven Gerrard’ın, bu transferde büyük rol oynadığı belirtildi.
Fenerbahçe’ye 2016 yılında 6 milyon euro bedelle gelen 33 yaşındaki Slovak savunmacı Skrtel, bu sezon 30 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı. Tecrübeli stoperin sözleşmesi 2019 yılında sona erecek.