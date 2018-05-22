Flaş iddia! Fenerbahçe Glasgow Rangers ile Skrtel için anlaştı!





Fenerbahçe’nin İskoç ekibi Glasgow Rangers ile Martin Skrtel transferi konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe, Martin Skrtel için Rangers’ın yaptığı 3.5 milyon Euro’luk teklifi kabul etti

3 YILLIK SÖZLEŞME

Rangers’ın, Martin Skrtel ile yaptığı görüşmelerin de olumlu geçtiği ve Slovak stoperle 3 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi. Haberde; Skrtel’in eski takım arkadaşı olan ve Rangers’ın teknik direktörlüğüne getiren Steven Gerrard’ın, bu transferde büyük rol oynadığı belirtildi.

Fenerbahçe’ye 2016 yılında 6 milyon euro bedelle gelen 33 yaşındaki Slovak savunmacı Skrtel, bu sezon 30 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı. Tecrübeli stoperin sözleşmesi 2019 yılında sona erecek.



