Flaş iddia! Hakemlerin değişme nedeni Caner Erkin…

NEDEN FENERBAHÇE?

CANER 6 MAÇ CEZA ALMIŞTI

Erdinç Şahin

başkanlığındakimaçına öncekarşılamasına daatadı. Hatta Kalkavan, Bursa'daki maç için otel rezervasyonu dahi yaptırdı. Ancak federasyondan gelen jet uyarı üzerineatamalarda değişikliğe gitti.TFF yöneticilerinin, ligin ilk yarısında oynanan'in, hakemyönelik çirkin davranışları nedeniyle böyle bir yola başvurduğu ortaya çıktı. Ayrıca ilk yarıdakimaçını da yine aynı hakemin yönettiği göz önünde bulunduruldu.Üst üste 4 kez'ın verilmesine gelen tepkilerden son derece rahatsız olan MHK, bu uyarı doğrultusundamaçına atadı. F.Bahçe-G.Birliği hakemi olarak belirlenen Halil Umut Meler'i ise Bursa'daki müsabaka için görevlendirdi. Ancak hakem değişikliği için neden başka bir maç değil de, F.Bahçe-G.Birliği müsabakasının hakeminin tercih edildiği sorusu ise yanıt bulmadı.23 Ekim 2017'de oynanan Beşiktaş-Başakşehir maçında sarı kart gören Caner Erkin, Mete Kalkavan'a el kol hareketleriyle ağır küfürler savurmuş, bu durum kamuoyunda büyük tepkilere yol açmıştı. Disiplin Kurulu, görüntülere dayanarak Beşiktaşlı oyuncuya 6 resmi maçtan men ve 43 bin 500 lira para cezası vermişti.