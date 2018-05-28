Flaş iddia! Mauricio Isla İtalyan kulüplerine önerildi!
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki Mauricio Isla hakkındaki transfer iddialarına bir yenisini daha ekledi.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Cagliari'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Mauricio Isla hakkındaki transfer iddiaları bitmek bilmiyor.
Son olarak İtalyan basınından L'Arena, Şilili sağ bekin Serie A'nın önemli kulüplerine önerildiğini yazdı.
29 yaşındaki futbolcunun İtalya'ya dönüş yolunda olduğunu kaydeden gazete, Genoa ve Udinese'nin oyuncuyu transfer etmek istediğini belirtti.
Daha önce Udinese, Juventus ve Cagliari formaları giyen Isla'nın sözleşmesi 2020 yazında sona eriyor.