FLAŞ! İşte Lichtsteiner'in yeni takımı

Erdinç Şahin

Sezon sonundaile sözleşmesi sona erecek olan, takımdan ayrılacağını açıklamıştı.İtalya basınına göreile anlaşmaya vardı., menajer kardeşinin Dortmund ile görüşmelerde bulunduğu ve anlaşmayı onayladığı bildirildi.iki haftadırile görüşmelerde bulunulduğu ifade edilirken, Alman ekibin deneyimli oyuncuya olan ilgisinin ise iki yaz önceden beri geldiği öğrenildi.30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan'la sözleşme imzalaması bekleniyor.İsviçreli futbolcunun adıile de anılıyordu.