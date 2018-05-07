FLAŞ! İşte Lichtsteiner'in yeni takımı

Sezon sonunda Juventus
ile sözleşmesi sona erecek olan Stephan Lichtsteiner
, takımdan ayrılacağını açıklamıştı.
İtalya basınına göre Stephan Lichtsteiner
, Borussia Dortmund
ile anlaşmaya vardı. Stephan Lichtsteiner
, menajer kardeşinin Dortmund ile görüşmelerde bulunduğu ve anlaşmayı onayladığı bildirildi. Lichtsteiner'in
iki haftadır Borusia Dortmund
ile görüşmelerde bulunulduğu ifade edilirken, Alman ekibin deneyimli oyuncuya olan ilgisinin ise iki yaz önceden beri geldiği öğrenildi.
30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan Lichtsteiner'in Borussia Dortmund
'la sözleşme imzalaması bekleniyor.
İsviçreli futbolcunun adı Beşiktaş
ile de anılıyordu.
Erdinç Şahin