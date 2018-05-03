Flaş karar! Beşiktaş o toplantıya da katılmadı…

Erdinç Şahin

Olaylı derbi sonrası’nin kaldığı yerden tamamlanması kararı verdiğiyarı final rövanşına çıkmayacağını açıklayan, maç sabahı yapılan eşgüdüm toplantısına temsilci göndermedi.Sabah saat 10:00’da’nda karşılaşmanın temsilcileri, eşgüdüm toplantısı için bir araya geldi. Beşiktaş Kulübü’nden bu toplantıya katılan olmadı.Sporx’te yer alan habere göre; Karşılaşmanın temsilcileri, 15 dakika bekledikten sonra toplantıyı sonlandırdılar.