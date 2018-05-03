Flaş karar! Beşiktaş o toplantıya da katılmadı…

Olaylı derbi sonrası TFF
’nin kaldığı yerden tamamlanması kararı verdiği Ziraat Türkiye Kupası
yarı final rövanşına çıkmayacağını açıklayan Beşiktaş
, maç sabahı yapılan eşgüdüm toplantısına temsilci göndermedi.
Sabah saat 10:00’da Fenerbahçe Ülker Stadı
’nda karşılaşmanın temsilcileri Bek Özbek, Selim Arıcı, Cengiz Akar ve Ercan Okur, maçın 4. hakemi Suat Arslanboğa ve Fenerbahçe İdari menajeri Hasan Çetinkaya
, eşgüdüm toplantısı için bir araya geldi. Beşiktaş Kulübü’nden bu toplantıya katılan olmadı.
Sporx’te yer alan habere göre; Karşılaşmanın temsilcileri, 15 dakika bekledikten sonra toplantıyı sonlandırdılar.
Erdinç Şahin