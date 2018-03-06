Flaş karar! Toyota, Avrupa'da dizel otomobil satışlarını durduruyor



HİBRİTLER, SATIŞLARININ YÜZDE 41'İNE ULAŞTI



SUV'LARDA DİZEL ARAÇ SATIŞLARI SÜRECEK

Yusuf Cevahir

devi’dan flaş bir karar geldi: Firma,'dasatışlarına son vereceğini açıkladı.Toyota'nın beklenmedik bir anda böyle biralması, son yıllarda dizel otomobil satışlarının düşüşte olmasına bağlandı.Geçtiğimiz yıl, Avrupa’da yapılan satışlarda, dizel otomobillerin sadece yüzde 10 civarına kadar düşen Toyota, özellikle satışların yüzde 41’ini bulan hibrit modellerle ön plana çıkmıştı.Sadece Hilux, Proace ve Land Cruiser gibi SUV araç modellerinde dizel satışlarını sürdürecek olan Toyota, benzin ve elektrik enerjisinden oluşan iki farklı güç kaynağını bir arada barındıran hibrit modelleriyle her zaman adından söz ettirmeyi başardı.