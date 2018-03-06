Flaş karar! Toyota, Avrupa'da dizel otomobil satışlarını durduruyor

Japon otomotiv
devi Toyota
’dan flaş bir karar geldi: Firma, Avrupa
'da dizel otomobil
satışlarına son vereceğini açıkladı.
Toyota'nın beklenmedik bir anda böyle bir karar
alması, son yıllarda dizel otomobil satışlarının düşüşte olmasına bağlandı.
HİBRİTLER, SATIŞLARININ YÜZDE 41'İNE ULAŞTI
Geçtiğimiz yıl, Avrupa’da yapılan satışlarda, dizel otomobillerin sadece yüzde 10 civarına kadar düşen Toyota, özellikle satışların yüzde 41’ini bulan hibrit modellerle ön plana çıkmıştı.
SUV'LARDA DİZEL ARAÇ SATIŞLARI SÜRECEK
Sadece Hilux, Proace ve Land Cruiser gibi SUV araç modellerinde dizel satışlarını sürdürecek olan Toyota, benzin ve elektrik enerjisinden oluşan iki farklı güç kaynağını bir arada barındıran hibrit modelleriyle her zaman adından söz ettirmeyi başardı.
İHA
Yusuf Cevahir