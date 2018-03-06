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Flaş karar! Toyota, Avrupa'da dizel otomobil satışlarını durduruyor

Son model araçlarını Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergileyen Toyota, 2018 yılı içerisinde, Avrupa’da dizel otomobil satışlarına son vereceğini duyurdu. Toyota Avrupa’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Ana stratejimiz hibrit modeller. Geleceğe bakıyoruz ve dizeller için daha az talep görüyoruz

06 Mart 2018, Salı 15:27
Flaş karar! Toyota, Avrupa'da dizel otomobil satışlarını durduruyor
Japon otomotiv devi Toyota’dan flaş bir karar geldi: Firma, Avrupa'da dizel otomobil satışlarına son vereceğini açıkladı.

Toyota'nın beklenmedik bir anda böyle bir karar alması, son yıllarda dizel otomobil satışlarının düşüşte olmasına bağlandı.


HİBRİTLER, SATIŞLARININ YÜZDE 41'İNE ULAŞTI


Geçtiğimiz yıl, Avrupa’da yapılan satışlarda, dizel otomobillerin sadece yüzde 10 civarına kadar düşen Toyota, özellikle satışların yüzde 41’ini bulan hibrit modellerle ön plana çıkmıştı.


SUV'LARDA DİZEL ARAÇ SATIŞLARI SÜRECEK


Sadece Hilux, Proace ve Land Cruiser gibi SUV araç modellerinde dizel satışlarını sürdürecek olan Toyota, benzin ve elektrik enerjisinden oluşan iki farklı güç kaynağını bir arada barındıran hibrit modelleriyle her zaman adından söz ettirmeyi başardı.

İHA


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