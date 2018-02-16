Flaş! Nilüfer ameliyat oldu (Nilüfer kaç yaşında?)

''AMELİYAT KORKUM YÜZÜNDEN HEP ERTELEDİM''

NİLÜFER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

NİLÜFER'İN EVLİLİKLERİ:

Reha Muhtar'a Nilüfer şahit oldu

Nilüfer'den kızı Ayşe Nazlı'ya: Gece dışarı çıkamaz

Nilüfer sahneden Kayahan'ı andı: Bütün alkışlar Kayahan'a gitsin

Çiğdem Saltık

Bir süredir sinüslerindeki polipler yüzünden sıkıntıları artanönceki gün özel bir hastanede operasyon geçirdi.Prof. Dr. Teoman Dal'ın gerçekleştirdiği ameliyatın iyi geçtiği belirtilirkenden de konuyla ilgili açıklama geldi.Yıllardır büyük sıkıntılar çektiğini söyleyen sanatçı ''Ameliyat korkum yüzünden hep erteledim. Ancak sağlığımı riske atacak bir düzeye gelince ameliyat olmaya karar verdim'' diyerek şu an sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.Sanatçı tedbir amaçlı birkaç gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilecek., 31 Mayıs 1955'te İstanbul-Cihangir'de dünyaya geldi.Ticaretle uğraşan Cemil Yumlu ile ev hanımı Lütfiye Hanım'ın tek çocuğudur. 11 yaşında babasını kaybetti. İlkokulu Firuzağa İlkokulu'nda bitirdi. Orta öğrenimini İtalyan Koleji'nde tamamladı.Nilüfer 3 yaşında yakalandığı astımla birlikte yaşamaktadır.Biri babasının ilk evliliğinden, ikisi ikinci evliliğinden olmak üzere Orhan, Tevfik adlarında iki abisi ve Gülsevin adında bir ablası vardır.1970 yılında, İtalyan Koleji Ortaokul ikinci sınıftayken Haftasonu Gazetesi'nin düzenlediği ve "Sensiz Yıllarda" adlı şarkıyla katıldığı 4. Altın Ses yarışmasında, Durul Gence Orkestrası eşliğinde, jüride bulunan Şehrazat, Ajda Pekkan, Alpay, Fecri Ebcioğlu gibi sanatçıların ortak kararıyla birinci oldu.1972 yılında Odeon plak şirketinden çıkardığı ilk 45'liği 'Kalbim Bir Pusula' ile profesyonel müzik hayatı başladı.Odeon plak şirketi satıştan çok memnun kalınca hemen 1973 yılında ikinci plağın hazırlığına başladı. 'Dünya Dönüyor' adıyla çıkan ikinci 45'lik, Nilüfer 'e sanat yaşamının ilk yıllarında olmasına rağmen tüm ünlü rakiplerini geride bırakarak Yılın Kadın Şarkıcısı ödülünü getirdi. Arkasından 'Sen de Söyle' ve 'Göreceksin Kendini' 45'likleri de büyük beğeni alarak satış rekorları kırdı.1.evliliği: İlk eşi 1977 yılında evlendiği prodüktör Yeşil Giresunlu.2.evliliği: İkinci eşi 1984 yılında evlendiği tiyatro oyuncusu ve söz yazarı Çetin Akçan idi.1974'te ünlü müzisyen Rıza Silahlıpoda ile de nişanlanmış, kısa süre sonra ayrılmıştı.Nilüfer, 1988'de işadamı Savaş Gürsoy'la da bir birliktelik yaşadı.1994 yılında başlayarak altı yıl eski milletvekili Gökberk Ergenekon ile birlikte oldu.Ardından iki yıl ünlü haber spikeriile aşk yaşadı.2009 yılının yılbaşından itibaren Karikatürist Latif Demirci ile birlikte oldu.Sanatçının, 2000 yılında evlat edindiğiadında bir kız çocuğu bulunmaktadır'nun manevi babası'dır.Nilüfer, Ajda Pekkan, Nükhet Duru ve Sezen Aksu ile birlikte Türk Pop Müziği'nin dört divasından biri olarak anılmaktadır.2011 yılında yakalandığı meme kanserini olduğu ameliyatlar ve kemoterapi ile yendi.