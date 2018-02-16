Flaş! Seda Sayan korkuttu (Seda Sayan'a ne oldu?)

KULİSTE FENALAŞTI

"SERUM ALIP PROGRAMA HAZIRLANIYORUM"

İŞTE SEDA SAYAN'IN O PAYLAŞIMI:

Çiğdem Saltık

Şarkıcı ve sunucusosyal medya hesabından sevenlerini korkutan bir fotoğraf paylaştı.Show TV'de gündüz kuşağında yayınlanan programına hazırlanırken kuliste fenalaşınca serum takıldı., sevenlerini üzen ve korkutan fotoğrafın altına "Stüdyoda serum alıp programa hazırlanıyorum dikkat edin herkes hasta' notunu düştü.Kendini toparlayan Seda Sayan şu an canlı yayında programını yapıyor.