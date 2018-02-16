Flaş! Seda Sayan korkuttu (Seda Sayan'a ne oldu?)

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan
sosyal medya hesabından sevenlerini korkutan bir fotoğraf paylaştı.
KULİSTE FENALAŞTI
Show TV'de gündüz kuşağında yayınlanan programına hazırlanırken kuliste fenalaşınca serum takıldı.
"SERUM ALIP PROGRAMA HAZIRLANIYORUM"
Seda Sayan
, sevenlerini üzen ve korkutan fotoğrafın altına "Stüdyoda serum alıp programa hazırlanıyorum dikkat edin herkes hasta' notunu düştü.
İŞTE SEDA SAYAN'IN O PAYLAŞIMI:
Kendini toparlayan Seda Sayan şu an canlı yayında programını yapıyor.
Çiğdem Saltık