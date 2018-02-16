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Flaş! Seda Sayan korkuttu (Seda Sayan'a ne oldu?)

Şu sıralar Show TV ekranlarında gündüz kuşağı programı sunan Seda Sayan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı serum takılı fotoğrafı sevenlerini korkuttu

16 Şubat 2018, Cuma 16:24
Flaş! Seda Sayan korkuttu (Seda Sayan'a ne oldu?)
Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan sosyal medya hesabından sevenlerini korkutan bir fotoğraf paylaştı.

KULİSTE FENALAŞTI

Show TV'de gündüz kuşağında yayınlanan programına hazırlanırken kuliste fenalaşınca serum takıldı.

"SERUM ALIP PROGRAMA HAZIRLANIYORUM"

Seda Sayan, sevenlerini üzen ve korkutan fotoğrafın altına "Stüdyoda serum alıp programa hazırlanıyorum dikkat edin herkes hasta' notunu düştü.

İŞTE SEDA SAYAN'IN O PAYLAŞIMI:



Kendini toparlayan Seda Sayan şu an canlı yayında programını yapıyor.

 


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