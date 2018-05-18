Uğur Akkuş ile Gonca Akkuş boşandı!

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, geçen yaz birlikte çıktıkları Bodrum tatilinde görüntülenmiş, ikilinin aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü.

Fotoğrafların basına yansımasının ardından Uğur Akkuş'un evli ve iki çocuk babası olduğu ortaya çıkmıştı.

Ebru Şallı 'Kandırılmadım, medeni durumunu biliyordum. Bizim seviyeli bir ilişkimiz var'' açıklamasını yapmıştı. Eleştirilere rağmen ilişkilerine devam eden çiftin, imam nikâhı bile kıydığı iddia edilmişti.Uğur Akkuş'un eşi Gonca Akkuş da boşanmak için dava açmıştı.

Eşinin kendisini aldattığını ve şiddet uyguladığını ileri süren Gonca Akkuş, 20 milyon TL maddi, 20 milyon TL manevi toplam 40 milyon TL tazminat, kendi için 20 bin TL çocukları için de 10'ar bin TL aylık nafaka istemişti.

'EŞİMİ BAŞKA KADINLARLA PAYLAŞMAK İSTEMİYORUM'

Çekişmeli olarak devam eden boşanma davasında Gonca Akkuş, Ebru Şallı ile ilişki yaşayan eşinin kendisine yıllarca şiddet uyguladığını ileri sürerek, ''Şiddet ve korku içinde yaşamamak, eşimi başka kadınlarla paylaşmamak için evliliğimi bitirmek istiyorum'' demişti.

Uğur Akkuş ise avukatı Sibel Engin aracılığıyla açtığı karşı boşanma davasında çocuklarının kalıcı velayetini istemişti.

Aile Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya Uğur Akkuş ve Gonca Akkuş avukatları ile birlikte katıldı.

Uğur Akkuş'un avukatı Sibel Engin, tarafların anlaştığını belirterek mahkemeye boşanma protokolünü sundu. Mahkeme Akkuş çiftinin boşanmasına karar verdi.

Protokole göre Uğur Akkuş çocuklarına Trump Towers'ta birer daire verdi. Çocukların velayeti annede kalırken Uğur Akkuş'un 2 çocuğu ve Gonca Akkuş için 2'şer bin TL’den toplam ayda 6 bin TL nafaka ödenmesine karar verildi.



