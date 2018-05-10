Flaş! Yıldız Tilbe'den 'seçim şarkısı' iddialarına yalanlama geldi

YILDIZ TİLBE'NİN PAYLAŞIMLARI:

Tamam paylaşımı olay olan İdo Tatlıses'ten açıklama geldi!

Çiğdem Saltık

'ın ''Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz'' sözlerinin ardından sosyal medyada '' fırtınası esti.' paylaşımları Twitter'da dünya listesine girerken'nin, sözlerinde ''1-2-3-4 tamam, daha da katlanamam'' kelimeleri geçen 'K' isimli şarkısı da en çok paylaşılanlar listesine girdi.Paylaşımların ardından muhalefetin de ilgisini çeken şarkı için partiler harekete geçti., söz ve müziği'ye ait olan '' isimli şarkı için ön anlaşma yaptığı iddia edildi.Ancak, Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Şarkılarımın yalnızca beni temsil etme hakkı vardır. Şarkılarım hiçbir siyasetin temsilcisi değildir" diyerek iddiayı reddetti.