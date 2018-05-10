Flaş! Yıldız Tilbe'den 'seçim şarkısı' iddialarına yalanlama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın ''Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz'' sözlerinin ardından sosyal medyada 'T A M A M
' fırtınası esti.
'T A M A M
' paylaşımları Twitter'da dünya listesine girerken Yıldız Tilbe
'nin, sözlerinde ''1-2-3-4 tamam, daha da katlanamam'' kelimeleri geçen 'Kandıramazsın Beni
' isimli şarkısı da en çok paylaşılanlar listesine girdi.
Paylaşımların ardından muhalefetin de ilgisini çeken şarkı için partiler harekete geçti. CHP'nin
, söz ve müziği Yıldız Tilbe
'ye ait olan 'Kandıramazsın Beni
' isimli şarkı için ön anlaşma yaptığı iddia edildi.
Ancak Yıldız Tilbe
, Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Şarkılarımın yalnızca beni temsil etme hakkı vardır. Şarkılarım hiçbir siyasetin temsilcisi değildir" diyerek iddiayı reddetti.
YILDIZ TİLBE'NİN PAYLAŞIMLARI:
Tamam paylaşımı olay olan İdo Tatlıses'ten açıklama geldi!
Çiğdem Saltık