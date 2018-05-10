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Flaş! Yıldız Tilbe'den 'seçim şarkısı' iddialarına yalanlama geldi

Yıldız Tilbe 'Kandıramazsın Beni' isimli şarkısını CHP'ye verdiği haberlerini 'Siyasetle işim olmaz' diyerek yalanladı

10 Mayıs 2018, Perşembe 09:32
Flaş! Yıldız Tilbe'den 'seçim şarkısı' iddialarına yalanlama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz'' sözlerinin ardından sosyal medyada 'T A M A M' fırtınası esti.



'T A M A M' paylaşımları Twitter'da dünya listesine girerken Yıldız Tilbe'nin, sözlerinde ''1-2-3-4 tamam, daha da katlanamam'' kelimeleri geçen 'Kandıramazsın Beni' isimli şarkısı da en çok paylaşılanlar listesine girdi.

Paylaşımların ardından muhalefetin de ilgisini çeken şarkı için partiler harekete geçti. CHP'nin, söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan 'Kandıramazsın Beni' isimli şarkı için ön anlaşma yaptığı iddia edildi.

Ancak Yıldız Tilbe, Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Şarkılarımın yalnızca beni temsil etme hakkı vardır. Şarkılarım hiçbir siyasetin temsilcisi değildir" diyerek iddiayı reddetti.



YILDIZ TİLBE'NİN PAYLAŞIMLARI:



Tamam paylaşımı olay olan İdo Tatlıses'ten açıklama geldi!Tamam paylaşımı olay olan İdo Tatlıses'ten açıklama geldi!




 


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