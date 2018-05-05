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Floralfest başladı

Türkiye’nin en yaratıcı çiçek tasarımcılarını ve butik çiçekçilerini bir araya getirerek Küçükçiflik Park’ı mis kokulu rengarenk bir dünyaya çeviren Floralfest, bugün çiçek tutkunlarına kapılarını açtı

Floralfest başladı
70’den fazla butik çiçekçinin yer almasının yanı sıra çiçeğe dair birçok etkinliğinde bulunduğu festivalin bugünkü programında; sosyal medyada doğru fotoğraf çekmenin püf noktalarının konuşulurken gelin ve füzyon buket tasarımlarının canlı performansları gerçekleşti. Canlı performansların ve söyleşilerle birlikte atölyelerinde gerçekleştiği bugünde öne çıkan atölyeler arasında ise kuru çiçeklerle bahar taçı yapımı, saç uzatıcı maske yapımı, kapı çelengi yapımı, kendi sabunlarını yap atölyeleri yer aldı.

İlk gününde yoğun ilgi gören festivalin katılımcıları arasında sosyal medya fenomenlerinin ve cemiyet hayatında birçok ismin yanı sıra Polat Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Polat’da yer aldı. Katlımcı çiçekçiler arasında yer alan kızı Mirat Polat’ı yalnız bırakmayan Polat, festival de yer alan diğer standlarıda gezdi.

Festivalin ikinci gününde Hıdırellez ateşi yanacak…

Çiçek ve buket trendlerinin yakından takip edileceği festivalin ikinci gününde misafirleri dopdolu program bekliyor. Festivalin yarınki programında öne çıkan atölyeler arasında; Frida Kahlo çiçek tasarımı, çiçekten magnet yapımı ve yenilebilir çiçekten çikolata atölyeleri yer alıyor. Gündüz Hıdırellez ateşi hakkında söyleşinin yapılacağı ikinci günün akşamında ise baharın habercisi Hıdırellez, Ahırkapı Roman Orkestrası konseri ve dans gösterileri eşliğinde çiçekler ve dileklerle karşılanacak.


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