Florentin Pogba Galatasaray'la görüşüyor

Erdinç Şahin

...yıldız orta sahasıbüyük kardeşi. 27 yaşındaki savunma oyuncusu, defansa takviye arayan Sarı-Kırmızılılar’ın gündemine gelen son isim oldu.forması giyen Gineli futbolcu, menacerler tarafından Galatasaray’a önerildi.1.89 boyundaki, sol ayaklı oluşunun da avantajıyla, stoperin yanı sıra sol bek olarak da görev yapabiliyor. Fransız kulübüyle sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması da,açısından bir avantaj olarak görülüyor. Hakkında maliyet araştırması yapılan, uygun bir bedelle Cim Bom’a gelme ihtimali ortaya çıkarsa, transfer kararı’e bırakılacak.Fatih hoca da, tecrübeli futbolcu hakkındaki raporu inceleyecek.Fanatik