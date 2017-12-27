Florida'da fazla para verdiği için ATM'yi yumruklayan adam tutuklandı

'NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM'

5.000 DOLARLIK HASAR NEDENİYLE TUTUKLANDI

Nazlı Erdol

Olay 29 Kasım'da yaşandı.23 yaşındakiadlı adam'nınbölgesindebankasına ait bir ATM'den para çekmek istedi. Ancakgenç adamın istediği miktardan fazla para verince Oleksik, ATM makinesini yumrukladı.Olaydan kısa süre sonra bankayı telefonla arayan Oleksik verdiği zarar nedeniyle özür dileyerek 'ATM fazla para verdiği için öfkelendiğini ve ne yapacağını bilemediğini' söyledi.Genç adam 'işe yetişmeye çalıştığı ve acelesi olduğu' gerekçesiyle böyle davrandığını da belirtti.Ancak banka ATM'de en az 5.000 dolarlık hasarın olduğunu öğrenince polise haber verdi.Polis yaptığı incelemede kamera kayıtlarında Oleksik'in ATM'nin ekranını yumrukladığını tespit etti.Genç adamın verdiği hasar nedeniyle tutuklandığı ve Brevard cezaevine gönderildiği açıklandı.