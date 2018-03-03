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Florya'ya şok baskın! Az daha kesiyorlardı

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Galatasaray formasıyla 25 maça çıkan Belhanda için D.Kiev’e 250 bin Euro bonus verecek olan sarı-kırmızılılar, ödenmeyen elektrik ve doğalgaz faturaları nedeniyle de kriz yaşadı.

Florya'ya şok baskın! Az daha kesiyorlardı
Galatasaray Kulübü'nde Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, bir yandan 9 Mart'ta UEFA ile yapılacak FFP zirvesine hazırlanırken bir yandan da borçlarla boğuşuyor.

Göreve gelir gelmez birikmiş futbolcu alacaklarının da dahil olduğu 30 milyon TL'lik ödeme yapan başkan Mustafa Cengiz'in karşısına sürekli yeni ödemeler çıkıyor. Bunlardan biri de sezon başında Dinamo Kiev'den 8 milyon Euro'ya alınan Younes Belhanda… Sarı-kırmızılı formayla toplamda 25 resmi maça çıkan Faslı yıldızın sözleşmesi gereği, Ukrayna ekibinin hesabına 250 bin Euro yatırılacak. Galatasaray'ın şampiyon olması halinde de Dinamo Kiev Belhanda için 500 bin Euro daha alacak.
 

ELEKTRİK KRİZİ SON ANDA ÖNLENDİ


Tüm bunların üstüne bir de ödenmemiş faturalar yönetimi zora soktu. Geçmiş döneme ait ödenmemiş fatura nedeniyle cuma günü yetkililer, Florya'ya elektriği kesmeye geldi. Yeni yönetim 55 bin TL'lik borcu kapatarak skandalı önledi. Türk Telekom Stadı'nda da ödenmemiş doğalgaz faturası nedeniyle kriz çıktığı, yönetimin haberi alır almaz birikmiş borcu kapadığı kaydedildi. Dursun Özbek döneminde 50 gün gecikmeyle maaşları yatan kulüp personelini de yeni başkan Cengiz mağdur etmedi. Mart ayının 2'sinde 3 milyon lirayı bulan personel maaşı dün hesaplara yatırıldı.


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