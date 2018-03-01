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Fön çekmek saçları döker mi, yumurta saçı besler mi?

Saç dökülmesi, kadın-erkek pek çok kişinin sorunu. Vitamin eksikliği, genetik faktörler, bazı iç hastalıkları ve hatalı uygulamalar saç dökülmesine sebep olabiliyor. Peki hangi uygulamalar saçları döker, hangi uygulamalar saçları besler?

01 Mart 2018, Perşembe 16:07
Fön çekmek saçları döker mi, yumurta saçı besler mi?
Dermatoloji Uzmanı Yrd.Doç. Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, saç dökülmesinin önemli bir sorun olduğunu ve ciddiye alınması gerektiğini belirterek tiroit hastalığının da saç dökülmesi yapabildiğini söylüyor:

“Bazen saç dökülmesi şikayetiyle gelen hastanın tiroit problemi olduğunu buluyoruz. Lupus dediğimiz bazı bağ dokusu hastalıkları var. Bunlarda da hasta bize saç dökülmesi diye gelir. Yaptığımız bazı tetkikler sonucunda hastada lupus hastalığı olduğunu görürüz ve hastayı o ilgili doktora yönlendiririz. Yani saç dökülmesi deyip geçmemek, mutlaka hekime başvurup dökülmenin sebebini araştırmak gerekiyor.”  

SEZARYEN SONRASI SAÇ DÖKÜLEBİLİR

Saç dökülmesinin farklı sebeplerden kaynaklandığını, bunlardan birinin de doğumdan sonra hormonların değişmesi olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı, “Sezaryen ile doğum yapan kişilerde ise anesteziye bağlı olarak saç dökülmesi olabilir. Doğum sonrası emzirmeye bağlı vitamin eksikliği sebebiyle de dökülmeler oluşabilir. Genellikle doğumdan sonra 3’üncü veya 4’üncü ayda çoğu annede saç dökülmesi görülür” diyor.

FÖN VE MAŞA SAÇA DÜŞMAN

Jöle, sprey gibi ürünlerin saç dökülmesine neden olduğu düşünülür ancak Dermatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Seher Küçükoğlu Cesur aynı görüşte değil:

“Jöle, sprey gibi ürünler saç dökülmesine sebep olmaz. Ancak düzleştirici, maşa veya fön makinesi kullanmak, saçı dışarıdan müdahale ile sürekli çekmeye bağlı olarak dökülmelere sebep olur. Aynı zamanda saça yüksek ısı uygulandığında da saçın yapısı bozulur. Saçın bu tarz uygulamalara çok fazla maruz bırakılmasını önermiyoruz.”

'KAN TAHLİLİ YAPILMALI, VİTAMİN DEĞERLERİNE BAKILMALI'

Eğer saç dökülmesi semptomatik alopesi yani genel saç dökülmesi ise kişiye mutlaka kan tahlili yapılması ve vitamin değerlerine bakılması gerektiğini aktaran Yrd. Doç. Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, saç dökülmesinde tedavi yöntemlerine ve saç dökülmesini önleyecek tedbirlere de değindi: 



"Eksik olan vitaminler belirlenir ve yerine konur. Saç sağlığı için özellikle et grubunda bulunan demir vitamini, tahıl grubunun içerisinde bulunan B12 vitamini, yeşil sebzelerde bulunan folik asit ve yumurtada bulunan biyotin değerleri önemlidir. Ayrıca şu noktalara dikkat edilmeli:

- Saçlarla çok oynanmamalı ve saçlara sıcak uygulamalar yapılmamalıdır.

- Yaz aylarında, özellikle yoğun güneş sebebiyle kuruyan saçlar mutlaka nemlendirilmelidir.

- Dengeli ve düzenli beslenmeye özen gösterilmelidir.

- Dökülme fark edildiğinde erken müdahale edilmelidir. Çünkü erken müdahale saçların çabucak toparlanmasına yardımcı olur.

- Saç dökülmesi bazı şampuanlar ve damlaların yanı sıra mezoterapi veya PRP uygulamaları ile durdurulabilir."


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