Fondöten kalıcılığı, pudra görünümü

Elif Bayram

Max Factor Facefinity Compact Pudra’nın doğal ve hafif yapısı cildinizin gün içerisinde nefes almasını sağlıyor. Yumuşak ve kremsi yapısıyla mükemmel kapatıcılık sunan Max Factor Facefinity Compact Pudra, teninizi ağırlaştırmadan pürüzsüz bir kapatıcılık sunuyor.Pigmentli yapısı, cilt üzerinde nazikçe dolaşarak cildinizde kolay bir şekilde dağılıyor böylece cilt lekelerini de tamamen kapatıyor. Gün içerisinde makyaj tazelemek için zaman yaratmaya çalışmak bazen zor olabiliyor. Permawear teknoloji sayesinde Facefinity Compakt Pudra’nın, yağ emici özelliği kalıcılık sağlıyor ve öğleden sonra makyaj tazeleme ihtiyacınızı ortadan kaldırıyor.Permawear teknolojisi, cilt üzerindeki parlaklığın yansıttığı ışığı da akıllı bir şekilde ortadan kaldırıyor. Aynalı, küçük ve kompakt tasarımı ile her çantaya uyacak şekilde tasarlanan Facefinity Compact Pudra 11 farklı renk seçeneği ile tüm cilt renklerine uyum sağlıyor.