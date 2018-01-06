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Fondöten lekesi nasıl çıkar?

Kadınların kabuslarından biri yeni aldığı kıyafetlerinin üzerine fondöten bulaşması. İşte bu lekeden tamamen kurtulmanın yolu…

06 Ocak 2018, Cumartesi 15:43
Fondöten lekesi nasıl çıkar?
Kadınların vazgeçemedikleri makyaj malzemelerinden birisi olan fondöten, bulaştığı kumaş ya da eşyalardan çok zor çıkar. Gelin, “fondöten lekesini ne çıkarır?” sorusunun cevabını birlikte öğrenelim…
 

KIYAFETTEN FONDÖTEN LEKESİ NASIL ÇIKAR?

  • Makinede yıkanma özelliği olmayan ipek, şifon ve yünlü kumaş tiplerini, bir parça kuru temizleme spreyi ve yumuşak bir fırça yardımı ile lekeyi dağıtılmadan hafifçe fırçalayın. Fırçalamanın ardından lekenin kuruması için bir parça bezle üzerindeki nemi alın. Bu işlemi, leke geçene kadar 4 – 5 kez tekrarlayabilirsiniz. Leke geçtikten sonra silme bölgesini sade su ile durulayın ve kurumaya bırakın. Bu şekilde yıkamadan kıyafetinizden fondöten lekesini çıkarabilirsiniz.
  • Pamuk, naylon ve polyester türü kumaşlar yıkanan kumaşlardır. Bu kumaşlar ile hazırlanan kıyafetlerden fondöten lekesini çıkarmak için, yumuşak bir fırçaya bir parça beyaz sirke ekle Lekeyi dağıtmadan kıyafeti fırçalayın. Daha sonra bir miktar ılık su ile lekeli bölgeyi durulayın ve kurumasını sağlayın. Eğer leke geçmemiş ise işlemi tekrar edin, durulanan kıyafeti, çamaşır makinesinde uygun sıcaklıkta yıkayın.
  • Yıkanan kumaşlardan fondöten lekesini çıkarmak için tıraş spreyi köpüğünden yararlanabilirsiniz. Köpürttüğünüz malzemeye bir kaç damla alkol ekleyip etkisini daha da arttırabilirsiniz. Leke üzerine bu köpüklü karışımı sürüp biraz bekletin. Ovalayarak lekeyi temizleyin. Sonrasında ise kıyafeti yıkama talimatlarına uygun şekilde yıkayıp kurutabilirsiniz.



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