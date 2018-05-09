Forbes 'dünyanın en güçlü insanları'nı seçti

Can Hakman

Amerikan ekonomi dergisi, "dünyanın en güçlü insanları" listesini açıkladı.Forbes'in hazırladığı "dünyanın en güçlü insanları 2018" listesinin ilk sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ikinci sırada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üçüncü sırada ise ABD Başkanı Donald Trump yer aldı.Forbes yetkilileri, 75 kişinin yer aldığı listenin hazırlanmasında şahısların insanları etkileme yetenekleri, ellerindeki iktidarı ve finansal kaynaklarını ne kadar etkili kullanabildikleri göz önünde bulundurulduğunu bildirdi.Şi Cinping'in, son 4 yıldır ilk sırada yer alan Putin'i geçerek zirveye yükselmesi dikkati çekti.Listenin ilk 10 ismi şu şekilde sıralanıyor:1- Çin Devlet Başkanı Şi Cinping2- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin3- ABD Başkanı Donald Trump4- Almanya Başbakanı Angela Merkel5- Amazon'un kurucusu Jeff Bezos6- Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus7- Microsoft’un kurucusu Bill Gates8- Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman9- Hindistan Başbakanı Narendra Modi10- Google’ın kurucularından Larry Page