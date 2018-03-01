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Forbes, en zengin 100 Türk listesini açıkladı

Bu yıl 100. yılını kutlayan Forbes’in her yıl yaptığı en zengin 100 Türk listesinin sonuçları açıklandı. Listede Murat Ülker 4,7 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer alırken 1984 doğumlu İpek Kıraç ve 1982 doğumlu Erden Timur listede en genç zenginler olarak yer aldı.
 

01 Mart 2018, Perşembe 12:01
Forbes, en zengin 100 Türk listesini açıkladı
Dünyanın en prestijli ekonomi dergisi olarak kabul edilen Forbes “En Zengin 100 Türk” listesini açıkladı. Listede ilk sırayı geçen yıla göre servetini 1,1 milyar dolar arttırarak 4,8 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker alırken 1984 doğumlu İpek Kıraç ve 1982 doğumlu Erden Timur en genç Türk zenginler olarak dikkat çekti.

İlk olarak 2015 yılında 400 milyon dolarlık servetiyle listeye 100. sırada giriş yapan Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.’nin (NEF) kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, bu yıl 550 milyon dolarlık servetiyle listede 88. sırada yer aldı.
 

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN EN GENÇ ZENGİNİ 


İnovatif ve yenilikçi yaklaşımıyla kurulduktan sonra içinde cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak milyar lira ciroya ulaşan ilk şirket olan NEF’in kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, 100 kişilik listede 1984 doğumlu İpek Kıraç’tan sonra en genç ikinci isim olurken, gayrimenkul sektörünün en genç ismi oldu. 


Erden Timur
 


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