Forbes'in en zenginler listesinde 9 kişi daha milyarderlik koltuğuna oturdu

MİLYARDERLER LİGİ

Forbes, en zengin 100 Türk listesini açıkladı (Türkiye'nin en zenginleri)

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Adem Özdoğan

Forbes Türkiye, bu yıl 13’üncü kez hazırladığı ‘En Zengin 100 Türk’ listesini açıkladı. Forbes 100’ün toplam serveti, geçen yıla göre 18.5 milyar dolar artarak 121.4 milyar dolara yükseldi.Asıl büyük sıçrama listede yer alan milyarder sayısında yaşandı. Dolar milyarderlerinin sayısı geçen yıla göre 9 kişi artarak 40’a yükseldi. Milyarderlerin toplam serveti de 72.4 milyar dolara çıktı. Listenin zirvesinde bu yıl üst üste 5’inci kez olmak üzere yine Murat Ülker var. Üstelik servetini geçen yıla göre 1.1 milyar dolar artırarak 4.8 milyar dolara çıkardı. Rönesans Holding’in patronu Erman Ilıcak da 2 yıl önce 2 milyar dolar olan servetini, 4 milyar dolara çıkararak Murat Ülker’i markaja aldı.Listenin 3’üncü sırasında da servetinde bir miktar düşüş yaşayan Fiba Holding’in patronu Hüsnü Özyeğin var. Özyeğin’in serveti, 3 milyar dolardan 2.9 milyar dolara indi. Osman Kibar, Mustafa Küçük, Semahat Arsel, Rahmi Koç, Şarık Tara, Ferit Şahenk ve Filiz Şahenk, listede ilk 10’da yer alanlar arasında.Erol Tabanca, Melih Abdulhayoğlu, Fuat-Ayhan-Fatih Tosyalı kardeşler ile Eren ve Fatih Özmen bu yıl ilk kez dolar milyarderleri arasında yer aldı. Mehmet Hattat ve Olgun Zorlu uzun zamandır ayrı kaldıkları milyarderler ligine bu yıl geri döndü. Forbes 100’de servetinin tamamını yurt dışındaki girişimlerinden elde eden milyarderlerin hem sayıları hem de servet rakamları arttı. ABD’de kurduğu yoğurt markası Chobani ile listede yer alan Hamdi Ulukaya’nın serveti 1.8 milyar dolara yükseldi.Listeye geçen yıl doğrudan milyarder olarak giren biyoteknoloji şirketi Samumed’in kurucusu Osman Kibar, servetini 800 milyon dolar artırarak 2.8 milyar dolara çıkardı ve Forbes 100’de 4’üncü sıraya yükseldi. ABD’de kurdukları Sierra Nevada Corporation ile NASA’nın uzay istasyonuna kargo taşıyan Eren ve Fatih Özmen çifti, 1.5’er milyar dolarlık servetle ilk kez listenin milyarderler ligine yükseldi.İngiltere'de kurup 2004’te ABD’ye taşıdığı şirketi Comodo ile internet güvenliğinin tüm alanlarını kapsayan çözümler sunan Melih Abdulhayoğlu, 1.6 milyar dolarla ilk kez milyarderler arasında. ‘Siberman’ olarak anılan Melih Abdulhayoğlu, Antakya’da doğdu, kendi deyimiyle liseyi ‘zar zor’ bitirdikten sonra, üniversite için İngiltere’ye gitti. İngiltere’de üniversitede okurken tek tuşla klavye ve dili değiştiren bir yazılım geliştiren Abdulhayoğlu’na İngiliz hükümeti 5 bin pound vermiş ve yazılımın patentini almış. 1991’de Bradford Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Abdulhayoğlu, 1998’de İngiltere’de Comodo’yu kurdu. 2004’te şirketini ABD’nin New Jersey Eyaleti’ne taşıyan Abdulhayoğlu, şirketini 10 ülkede ofisi olan ve 100’den fazla ülkeye güvenlik yazılımı satan bir bilişim devi haline getirdi. Bugün dünya çapında 85 milyonun üzerinde bilgisayar kullanıcısı tarafından Comodo PC güvenlik yazılım yüklemesi yapılırken, şirket 600 binin üzerinde kurumsal müşteriye sahip.