Formula 1 heyecanında sıradaki durak İspanya!

’nda heyecan,’da koşulacak sezonun 5. etabıyla devam edecek.Barcelona kentindeki 4 bin 655 metrelik Katalonya Pisti’nde 66 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama mücadelesi yarın TSİ 16.00’da başlayacak. Yarış da 13 Mayıs Pazar günü TSİ 16.10’da gerçekleştirilecek.Sırasıyla Avustralya ve Bahreyn’de koşulan sezonun ilk iki yarışını Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Çin’deki üçüncü yarışıtakımının Avustralyalı pilotu’dakini ise Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazanmıştı.Formula 1’de’si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 70 puan2. Sebastian Vettel (Almanya): 663. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 484. Valtteri Bottas (Finlandiya): 405. Daniel Ricciardo (Avustralya): 371. Ferrari: 114 puan2. Mercedes: 1103. Red Bull: 554. McLaren: 365. Renault: 35