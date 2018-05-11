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Formula 1 heyecanında sıradaki durak İspanya!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5. yarışı İspanya Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 13 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Formula 1 heyecanında sıradaki durak İspanya!
Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan, İspanya’da koşulacak sezonun 5. etabıyla devam edecek.

Barcelona kentindeki 4 bin 655 metrelik Katalonya Pisti’nde 66 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama mücadelesi yarın TSİ 16.00’da başlayacak. Yarış da 13 Mayıs Pazar günü TSİ 16.10’da gerçekleştirilecek.

Sırasıyla Avustralya ve Bahreyn’de koşulan sezonun ilk iki yarışını Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Çin’deki üçüncü yarışı Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo, Azerbaycan’dakini ise Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazanmıştı.

Pilotlar ve takımlar klasmanıFormula 1’de İspanya Grand Prix’si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 70 puan
2. Sebastian Vettel (Almanya): 66
3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 48
4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 40
5. Daniel Ricciardo (Avustralya): 37

Takımlar klasmanı

1. Ferrari: 114 puan
2. Mercedes: 110
3. Red Bull: 55
4. McLaren: 36
5. Renault: 35


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