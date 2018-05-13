Spor Toto Süper Lig'de son haftaya girilirken Medipol Başakşehir'in zirve inadı bitmedi. Sivasspor maçının yaralarını Antalyaspor karşısında saran turuncu-lacivertlilerde, Emre Belözoğlu ismi öne çıktı.

Tecrübeli futbolcunun hem son haftalarda gösterdiği özveri hem de Antalyaspor deplasmanındaki lider oyunu alkış aldı. Edin Visca'ya attırdığı gol, yarattığı pozisyonlar, oyuna katkısı ve tecrübesiyle fark yaratan Emre 'Yaşlanmayan adam' lakabının takılmasına sebep oldu.

38 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da en çok takdir ettiği isim oldu. Emre'nin 77. dakikada kenara geldiği anda oyuncusunu alnından öpen Abdullah Avcı, gelecek sezon da öğrencisiyle çalışmayı istiyor.

İlerleyen yaşına rağmen Başakşehir takımının yanı sıra ligdeki de çoğu futbolcudan daha etkili ve iyi oynayan Emre Belözoğlu, son 3 yılda kulübün simge isimlerinden biri haline geldi.