Fortnite 5.10 içerik güncellemesi yayınlandı

Epic Games’in Battle Royale türündeki oyunu Fortnite, güncellemelere doymuyor. Geçtiğimiz günlerde Fortnite 5.10 sürümünü indirime sunan Epic Games, şimdi de Fortnite 5.10 içerik güncellemesi ile karşımıza çıktı. Küçük çaplı değişikliklerin yapıldığı bu güncelleme ile oyundaki sorunlar çözülüyor ve performans iyileştirmeleri yapılıyor.

PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve iOS için çıkışını gerçekeleştiren Fortnite 5.10 içerik güncellemesi oyunu oynamak isteyenlerin yüklemesi zorunlu. Yaklaşık olarak 1.5 GB büyüklüğündeki bu güncellemeyi PC, konsol ve mobil cihazlarınızdan oyuna girdiğinizde indirmeye başlayabilirsiniz.

Fortnite’ın yakında tanıtılacak olan Galaxy Note 9 ile Android platformuna da geleceği belirtelim.

GÜNCELLEME İLE GELEN YENİLİKLER

Sınırlı süreli mod: Uçan Patlayıcılar

Bu mod Şiddetli Patlayıcılar SSM’nin eğlencesiyle, mahzene kaldırdığımız sınırlı süreli eşya Sırt Roketi’ni birleştiriyor. Gökyüzüne yükselin ve herkesi lobiye geri uçurun!

Mod Detayları

-Bu modda yalnızca patlayıcı silahlar bulunacak.

-Yer ganimeti zulalarından zaman zaman Sırt Roketleri çıkacak.

Uçan Patlayıcı Sırt Roketleri normale göre daha hızlı yakıt yenileyecek ve daha yavaş yakacak. Böylece pilotlarımız gökyüzünde daha uzun süre kalabilecek.

-Oyuncuların yeterli ganimet bulmak için daha az zamana ihtiyaç duyması sebebiyle, fırtına çemberleri arasındaki bekleme süreleri de kısaltıldı (ortalama maç süresi 20 dakikanın altında olmalı).

-Roket Mühimmatı limiti 120 olarak belirlendi.

-Profil istatistikleri (Avlama/Avlanma ve zafer sayıları) bu modda kaydedilecek.

Sınırlı süreli mod: Oyun Alanı

Mod Detayları

-Aşağıdaki silah ve içerikler sadece Oyun Alanı SSM’ye eklendi.

-Sırt Roketi

-Kumandalı Füze

-Arbalet

Silahlar ve Eşyalar

-Kumandalı Füze geri dönüyor!

-Destansı ve Efsanevi çeşitleri mevcut.

-Patlamadan önceki süre 18’den 15 saniyeye düşürüldü.

-Hareket hızı 1100’den 1000’e düşürüldü.

-Yeniden doldurma süresi Destansı çeşidinde 2,2 saniye, Efsanevi çeşidinde de 2,4 saniye olacak şekilde arttırıldı.

-Oyuncu hasarı Destansı çeşidinde 105’ten 74’e, Efsanevi çeşidinde de 110’dan 77’ye indi.

-Yapı hasarı 1100’den 400’e düşürüldü.

-Patlamalar artık görüş alanının dışındaki yapılara da hasar verecek.

-Kumandalı Füze artık klavyedeki varsayılan yön tuşlarıyla da kontrol edilebilecek.

-Küçük Dürbünlü Keskin Nişancı Tüfeği haftalık mağazaya eklendi.

-Katır gibi tepen ve şarjör başına bir mermi alan dürbünlü bir keskin nişancı tüfeği. Oldukça güçlü ve isabetli.

-2 Ağustos Çarşamba, 03.00’da mağazaya girecek ve 9 Ağustos 03.00’a kadar kalacak.

Hata Düzeltmeleri

-Mavi Gazoz, sorunların giderilmesiyle oyuna geri döndü.

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