Forvete son aday Islam Slimani

Sarı-Lacivertliler’in, uzun zamandır listesinde yer alan Islam Slimani için girişimlere başladığı iddia edildi. Premier Lig ekibi Leicester City’de forma giyen Cezayirli golcünün kiralanması için teklifte bulunan Fenerbahçe yönetimi, bu transferi de mutlu sonla bitirmeyi hedefliyor.

JANSSEN DE TAMAM

Bu arada Vincent Janssen’i yeniden kiralamak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Tottenham’la büyük ölçüde anlaştı. Aradaki ufak pürüzlerin de giderilmesinin ardından Sarı-Lacivertliler’in transferi açıklayacağı öğrenildi.











