Forvete son aday Islam Slimani
Sezonun ilk yabancı transferini Andre Ayew’i alarak gerçekleştiren Fenerbahçe, santrfor için de kolları sıvadı.
Sarı-Lacivertliler’in, uzun zamandır listesinde yer alan Islam Slimani için girişimlere başladığı iddia edildi. Premier Lig ekibi Leicester City’de forma giyen Cezayirli golcünün kiralanması için teklifte bulunan Fenerbahçe yönetimi, bu transferi de mutlu sonla bitirmeyi hedefliyor.
JANSSEN DE TAMAM
Bu arada Vincent Janssen’i yeniden kiralamak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Tottenham’la büyük ölçüde anlaştı. Aradaki ufak pürüzlerin de giderilmesinin ardından Sarı-Lacivertliler’in transferi açıklayacağı öğrenildi.