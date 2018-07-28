Forvete son aday Islam Slimani

Sezonun ilk yabancı transferini Andre Ayew’i alarak gerçekleştiren Fenerbahçe, santrfor için de kolları sıvadı.

28 Temmuz 2018, Cumartesi 10:34
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Sarı-Lacivertliler’in, uzun zamandır listesinde yer alan Islam Slimani için girişimlere başladığı iddia edildi. Premier Lig ekibi Leicester City’de forma giyen Cezayirli golcünün kiralanması için teklifte bulunan Fenerbahçe yönetimi, bu transferi de mutlu sonla bitirmeyi hedefliyor.

JANSSEN DE TAMAM

Bu arada Vincent Janssen’i yeniden kiralamak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Tottenham’la büyük ölçüde anlaştı. Aradaki ufak pürüzlerin de giderilmesinin ardından Sarı-Lacivertliler’in transferi açıklayacağı öğrenildi.




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