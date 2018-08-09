Fotoğraf bastırmayı sevenler için alternatif Fotoğraf çeker çekmez anında baskısını alarak saklamayı kim istemez? Canon’un ufak ama bir o kadar da yetenekli fotoğraf baskı makinesi tam da bunun için tasarlandı. Cebe sığan boyutlarda tasarlanan fotoğraf baskı makinesi Zoemini; en özel anlarını çoğaltmayı ve paylaşmayı sevenler için harika bir alternatif.