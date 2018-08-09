Fotoğraf bastırmayı sevenler için alternatif
Fotoğraf çeker çekmez anında baskısını alarak saklamayı kim istemez? Canon’un ufak ama bir o kadar da yetenekli fotoğraf baskı makinesi tam da bunun için tasarlandı. Cebe sığan boyutlarda tasarlanan fotoğraf baskı makinesi Zoemini; en özel anlarını çoğaltmayı ve paylaşmayı sevenler için harika bir alternatif.
Canon, anı yakalamakla yetinmeyenlerin yanlarından ayıramayacağı yeni fotoğraf yazıcısını beğeniye sunuyor. ZINK™ (sıfır mürekkep) teknolojisine sahip Zoemini fotoğraf yazıcısı cebe sığabilen boyutu ve hafifliği ile dikkat çekiyor. Sadece 160 gram ağırlığında ve 118mm x 82mm x 19mm boyutlarında olan cep telefonu kompaktlığındaki Zoemini; Bluetooth® aracılığıyla Canon Mini Print uygulamasına bağlanarak saniyeler içinde fotoğraf ve sosyal medya enstantanelerinin baskısını alabiliyor. Retro selfie’lerden komik hayvan yüzü filtrelerine 10’dan fazla özgün kolaj şablona sahip uygulama sayesinde baskıları özelleştirme imkanı sunan Zoemini, Facebook ve Instagram başta olmak üzere sosyal medya profilleri için de göz alıcı kareler sunuyor.
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 599 TL + KDV