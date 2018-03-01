Fotoğraf çektirip 40 metrelik falezlerden atladı



CEBİNDEKİ MEKTUBU FIRLATTI VE ATLADI



'MEĞER SON FOTOĞRAFINI ÇEKTİRİYORMUŞ'



DURUMU KRİTİK

Haber Merkezi

Antalya'da Karaalioğlu Parkı’nda M.B. ile oturan O.A., arkadaşından, falezlerin üzerinde kendisinin fotoğrafını çekmesini istedi.Fotoğraf çekiminin ardından O.A., cebindeki mektubu arkadaşına doğru fırlatarak, yaklaşık 40 metrelik falezlerden kendisini boşluğa bıraktı. Şoke olan M.B., bağırarak, çevredekilerden yardım istedi.Bir yandan da arkadaşının yanına gitmeye çalışan M.B.’yi, parkta dolaşanlar durdurdu. Gözyaşlarını tutamayan M.B., arkadaşı O.A.’nın kız arkadaşı ve ailesiyle sorunlar yaşadığını söyledi. Falezlerden atlamasını hiç beklemediğini dile getiren M.B., 'Meğer son fotoğrafını çektiriyormuş' diyerek, ağladı.Falezlerden atlayan O.A.’yı deniz polisi, sıkıştığı kayalıkların arasından çıkardı. Botla Kaleiçi Yat Limanı’na götürülen O.A., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. O.A.’nın durumunun kritik olduğu belirtildi.DHA