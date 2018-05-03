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Fotoğrafçılar Mardin'i dünyaya tanıtacak

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Ulusal Fotomaraton Yarışması’na katılan fotoğrafçılar, Mardin'i dünyaya tanıtacak.

03 Mayıs 2018, Perşembe 14:36
Fotoğrafçılar Mardin'i dünyaya tanıtacak
6 Mayıs’a kadar sürecek yarışmaya yaklaşık 300 amatör ve profesyonel fotoğrafçı katılım sağladı. Fotoğrafçılar, Kasımiye Medresesi, Kırklar Kilisesi, Zinciriye Medresesi, Ulu Cami, Eski Mardin, Dara, Dayrulzafaran, Savur, Midyat, Anıtlı köyü ve Meryem Ana Kilisesi gibi tarihi mekanlarda çektikleri fotoğraflarla kenti dünyaya tanıtacak. Yarışma sonuçları ise 7 Mayıs’ta açıklanacak. 



Yarışmaya katılan fotoğrafçılardan Vahap Erdoğan, onlarca sanatçının Mardin’de ağırlandığını belirterek, “Böyle güzel organizasyonların Mardin’de olmasını sevinçle karşılıyoruz. Böyle organizasyonların sürekli olmasını istiyoruz” dedi. 


"MARDİN'DE TÜM YATAKLAR DOLDU"


Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman da, “Maksadımız zaten bir dünya şehri, Mezopotamya'nın incisi, bir masal şehri olan Mardin'i daha da iyi, fotoğraf sanatçısı gözüyle tanıtmak. Mardin'in zengin kültürü, mutfağı, tarihi ve coğrafyası kıymetli fotoğraf sanatçılarımızın gözüyle ve onların paylaşımlarıyla dünyaya tanıtılacak. Mardin’de bir idareci olarak bundan mutluyum. 6 bin 500 yataklı ilimizde son aylarda bütün yataklar doldu. Mardin'in tanıtımı için yeni etkinliklere liderlik yapmayı arzuluyoruz” ifadelerini kullandı. 


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