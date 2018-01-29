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Fotoğraftan filizlenen öyküler genç okurlarıyla buluşuyor

Kareli Öyküler kitabı ilgiyle karşılanan Tolga Gümüşay bu kez gençler için kaleme aldığı Genç Kareli Öyküler ile okurlarıyla buluşuyor

Fotoğraftan filizlenen öyküler genç okurlarıyla buluşuyor
Sokaklarda yaptığı yürüyüşler esnasında karşılaştığı dokunaklı manzaraların, kendi halinde insanların, ilginç rastlantıların fotoğraflarını çekip yakaladığı bu anlar için öyküler yazan Tolga Gümüşay, Genç Kareli Öyküler ile bir kez daha kısa öykünün en iyi örneklerini sunuyor.

Eserleri gençler tarafından da çok sevilen Tolga Gümüşay’ın kareli öyküleri arasından özenle seçilmiş bir koleksiyon olan Genç Kareli Öyküler Altın Kitaplar etiketiyle tüm kitapçılarda!

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Kıyıda dikilirken kendini ne karaya ne de denize ait hisseden genç kız, Stockholm’de Noel gecesi yaşıtları yeni oyuncaklara kavuşurken en sevdiği Batman’ini kaybeden çocuk, oltasıyla denizi kırbaçlayan balıkçı, inşaat tahtalarının üstünde İstanbul’un tarihî yokuşlarından aşağı kayan şamaroğlanları, yeşilin ucundaki ışık huzmesine doğru çekilen iki genç kız, çocukluğunda burun buruna geldiği leoparın etkisinden bir türlü kurtulamayan Alice, sabahları somurtan çocukları miyavlayarak neşelendiren çöpçü...

Önce fotoğraf kareleriyle karşımıza çıkıyor, sonra da çarpıcı öyküleriyle okurun ruhunda derin izler bırakıyor.


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