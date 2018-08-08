Fox, Sky için resmi teklifini yaptı

Sky Plc için Comcast Corp ile yarışan 21st Century Fox, hisse başına 14 GBP teklif etti.

Bu teklif, 21st Century Fox'un Sky'da sahip olmadığı hisselerin yüzde 75'i tarafından kabul edilmesi halinde geçerli olacak. 21st Century Fox hali hazırda Sky Plc'nin yüzde 39 hissesine sahip.

Sky'ın oluşturduğu bağımsız komite teklife yanıtını 14 gün içinde verecek.

Comcast Corp, Sky için hisse başına 14,75 GBP teklif etmişti. Sky hissedarlarının Comcast'in teklifini kabul veya reddetmek için 22 Agustos'a kadar süreleri var.



