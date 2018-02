Fox TV Kadın 17. son bölüm ve 18. bölüm fragmanı yayınlandı

17. bölümü

Büşra Kamış

Dramatik sahnelerin eksik olmadığı duygu yüklü bir dizi olan'ındün akşamekranlarında yayınlandı. Dizininsorularını da beraberinde getirdi. Kadın 18. bölüm 1 fragmanı yayınlandı. Peki dizininndeyenler neler yaşadı? Şirin yüzünden Bahar’ın evden gitmesini isteyen Hatice, Bahar’ın tepkisi karşısında ne yapacağını bilemedi ve utanma duygusu yaşadı. Her bölümüyle izleyenlere hareketli dakikalar yaşatan kadın dizisinde Enver, artık Şirin’in hiçbir söylediğine inanmamaya karar verdi ve Şirin ile arasına mesafe koydu. Son bölümün bitmesinin hemen ardından yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından oldukça merak edildi.Her Salı günü izleyicisiyle buluşanyayınlandı. Dizinin yeni bölümüne haber sitemizde bulabilirsiniz. 17. bölümü izlemeyenler yada tekrar izlemek isteyenler tüm bölümleri posta.com.tr'den ulaşabilirsiniz.Şirin yüzünden Bahar’ın evden gitmesini isteyen Hatice, Bahar’ın tepkisi karşısında ne yapacağını bilemez ve utanır. Şirin’in yalanlarından sıkılan Enver ise Hikmet’ten öğrendiklerinden sonra Şirin’e olan öfkesine engel olamaz. Enver, artık Şirin’in hiçbir söylediğine inanmamaya karar verir ve Şirin ile arasına mesafe koyar. Bahar’ın her kötü gününde yanında olan Arif’in, bu kez Bahar’ın yanında olmasına ihtiyacı vardır. Bu kötü olay ise Bahar ve Arif’i biraz daha yakınlaştırır. Şirin tüm olanlardan sonra söylediği yalanları düzeltmek yerine bir hamle daha yapar. Bunun farkına varan Enver, Şirin’in değil Bahar’ın yanında olmaya karar verir. Eski evine dönmeye karar veren Bahar’ı ise zor günler beklemektedir.Kadın hayata sevgiyle bağlı olmasada iki çocuğunun sevgisini yüreğinde coşkuyla taşıyan onları fakirliğin ve yaşam mücadelesini içinde güldürmeyi ve hayatın zorluklarını kendisine siper ederek korumayı başaran Bahar’ın hikayesidir.Annesi tarafından çocuk yaşlarda terk edilen Bahar daha sonra babasını ve babaannesinide kaybeder ve hayatta yapayalnız kaldığı o günlerde Sarp’la tanışır. Mutlu giden bir evliliğin ardından beklenmedik şekilde hayatını yitiren Sarp Bahar’ı derinden etkilemiştir. Sarp’tan sonra anılarını unutamayan acılarını her gün biraz daha yaşayan kalbini başkalarına kapayan biri olmuştur artık Bahar. Fakat yıllar sonra onu henüz 8 yaşındayken terk eden annesinin ve alenin hayatına girişi, taşınmak durumunda kaldığı yeni mahallesi ona beklenmedik sürprizler yaratır.