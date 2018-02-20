Fox TV Kadın dizisinde Bahar evden gidiyor mu? İşte 17. bölüm

Kadın dizisi
ni izleyipte Şirin'
den nefret etmeyen bir kişi bile kalmadı dersek doğru olur.
Kadın 16. son bölüm
de Şirin
'in yalanları yüzünden Hatice
, Bahar
'ın evden gitmesini söylemişti. Bahar
evden ayrılmaya kesin kararlı. Ancak Şirin'in babası Terzi Enver
, Şirin'in tüm foyasını ortaya çıkardı. Peki şimdi ne olacak? Bahar evden ayrılacak mı? Şirin
, yaptıklarının cezasını nasıl ödeyecek?
FOX TV'de yayınlanan ve izleyiciyi her hafta ekran başına çeken Kadın dizisinin 17.yeni bölümünde neler olacak?
Gelin Kadın dizisinin 17. yeni bölümünde neler olacak bir bakalım.
KADIN 17.YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Şirin yüzünden Bahar'ın evden gitmesini isteyen Hatice, Bahar'ın tepkisi karşısında ne yapacağını bilemez ve utanır. Şirin'in yalanlarından sıkılan Enver ise Hikmet'ten öğrendiklerinden sonra Şirin'e olan öfkesine engel olamaz. Enver, artık Şirin'in hiçbir söylediğine inanmamaya karar verir ve Şirin ile arasına mesafe koyar.
Bahar'ın her kötü gününde yanında olan Arif’in, bu kez Bahar'ın yanında olmasına ihtiyacı vardır. Bu kötü olay ise Bahar ve Arif'i biraz daha yakınlaştırır. Şirin tüm olanlardan sonra söylediği yalanları düzeltmek yerine bir hamle daha yapar. Bunun farkına varan Enver, Şirin'in değil Bahar'ın yanında olmaya karar verir. Ve Bahar evi terk ederken Enver de onlar birlikte gitme kararı alacaktır. Eski evine dönmeye karar veren Bahar'ı ise zor günler beklemektedir.
KADIN SAAT KAÇTA NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Kadın
17.yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'de Fox TV
'de!
Çiğdem Saltık