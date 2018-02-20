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Fox TV Kadın dizisinde Bahar evden gidiyor mu? İşte 17. bölüm

Kadın dizisi 17.yeni bölüm ile yine heyecan yaratacak. Enver, Şirin'in yalanını öğrendi. Peki şimdi ne olacak Bahar evden gidecek mi? Kadın 17.yeni bölümde neler olacak? Kadın 18.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ayrıntılar haberimizde....

20 Şubat 2018, Salı 14:55
Fox TV Kadın dizisinde Bahar evden gidiyor mu? İşte 17. bölüm
Kadın dizisini izleyipte Şirin'den nefret etmeyen bir kişi bile kalmadı dersek doğru olur.

Kadın 16. son bölümde Şirin'in yalanları yüzünden Hatice, Bahar'ın evden gitmesini söylemişti. Bahar evden ayrılmaya kesin kararlı. Ancak Şirin'in babası Terzi Enver, Şirin'in tüm foyasını ortaya çıkardı. Peki şimdi ne olacak? Bahar evden ayrılacak mı? Şirin, yaptıklarının cezasını nasıl ödeyecek?

FOX TV'de yayınlanan ve izleyiciyi her hafta ekran başına çeken Kadın dizisinin 17.yeni bölümünde neler olacak?

Gelin Kadın dizisinin 17. yeni bölümünde neler olacak bir bakalım. 

KADIN 17.YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Şirin yüzünden Bahar'ın evden gitmesini isteyen Hatice, Bahar'ın tepkisi karşısında ne yapacağını bilemez ve utanır. Şirin'in yalanlarından sıkılan Enver ise Hikmet'ten öğrendiklerinden sonra Şirin'e olan öfkesine engel olamaz. Enver, artık Şirin'in hiçbir söylediğine inanmamaya karar verir ve Şirin ile arasına mesafe koyar.



Bahar'ın her kötü gününde yanında olan Arif’in, bu kez Bahar'ın yanında olmasına ihtiyacı vardır. Bu kötü olay ise Bahar ve Arif'i biraz daha yakınlaştırır. Şirin tüm olanlardan sonra söylediği yalanları düzeltmek yerine bir hamle daha yapar. Bunun farkına varan Enver, Şirin'in değil Bahar'ın yanında olmaya karar verir. Ve Bahar evi terk ederken Enver de onlar birlikte gitme kararı alacaktır. Eski evine dönmeye karar veren Bahar'ı ise zor günler beklemektedir.



KADIN SAAT KAÇTA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kadın 17.yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'de Fox TV'de!


 


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