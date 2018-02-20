Fox TV Kadın dizisinde Bahar evden gidiyor mu? İşte 17. bölüm

FOX TV'de yayınlanan ve izleyiciyi her hafta ekran başına çeken Kadın dizisinin 17.yeni bölümünde neler olacak?

KADIN 17.YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

KADIN SAAT KAÇTA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çiğdem Saltık

ni izleyipteden nefret etmeyen bir kişi bile kalmadı dersek doğru olur.de'in yalanları yüzünden'ın evden gitmesini söylemişti.evden ayrılmaya kesin kararlı. Ancak, Şirin'in tüm foyasını ortaya çıkardı. Peki şimdi ne olacak?, yaptıklarının cezasını nasıl ödeyecek?Gelin Kadın dizisinin 17. yeni bölümünde neler olacak bir bakalım.Şirin yüzünden Bahar'ın evden gitmesini isteyen Hatice, Bahar'ın tepkisi karşısında ne yapacağını bilemez ve utanır. Şirin'in yalanlarından sıkılan Enver ise Hikmet'ten öğrendiklerinden sonra Şirin'e olan öfkesine engel olamaz. Enver, artık Şirin'in hiçbir söylediğine inanmamaya karar verir ve Şirin ile arasına mesafe koyar.Bahar'ın her kötü gününde yanında olan Arif’in, bu kez Bahar'ın yanında olmasına ihtiyacı vardır. Bu kötü olay ise Bahar ve Arif'i biraz daha yakınlaştırır. Şirin tüm olanlardan sonra söylediği yalanları düzeltmek yerine bir hamle daha yapar. Bunun farkına varan Enver, Şirin'in değil Bahar'ın yanında olmaya karar verir. Ve Bahar evi terk ederken Enver de onlar birlikte gitme kararı alacaktır. Eski evine dönmeye karar veren Bahar'ı ise zor günler beklemektedir.17.yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'de'de!