FOX TV Tolgshow 7. son bölüm yayınlandı! Tolgshow saat kaçta ne zaman?

TOLGSHOW 7. BÖLÜM FRAGMANI

KEREM ALIŞIK KİMDİR?

Büşra Kamış

Afrin ve Kilis'ten gelen şehit haberleri sebebiyle 2 haftadır yayınlanmayanyayınlandı.'un konuğuoldu. Tolga Çevik ile Kerem Alışık'ın nasıl bir macerası olacak aynı zamanda merak konusu da oldu. Yayınlandığı ilk günden beri izleyenlere adeta televizyon karşısında eğlenceli dakikalar yaşatan Tolgshow'un 6. bölümünde Elçin Sangu konuk olmuştu. Programın yayınlanıp yayınlanmayacağı da araştırılıyordu.Tolgshow'un yeni bölümüyle ilgili ayrıntılı açıklamayı Tolga Çevik Instagram hesabından yaptı. Aynı zamanda Tolghow'un 7. bölüm fragmanı da yayınlandı. Kerem Alışık'ın konuk olacağı Tolgshow'da bakalım bizi hangi sürprizler bekliyor!Milyonlarca kişinin merakla beklediği Tolghow'un yeni bölümüyle ilgili son dakika açıklamasını Tolga Çevik twitter hesabından açıklama yaptı.Kerem Alışık, 5 Haziran 1960 tarihinde İstanbul‘da Nişantaşı’nda doğmuştur. Sinema oyuncusu Sadri Alışık ve Çolpan İlhan‘ın oğludur. Yazar Attila İlhan dayısıdır.Bir süre “Anadolu Üsküdar 1908 Spor Kulübü” futbol takımında oynamıştır. 1995 yılında Yönetmen Ünal Küpeli‘nin yönettiği “Fırtınalar” dizisiyle oyunculuğa başladı.Askerliğini Gölcük’de bahriyeli olarak yaptı.Tiyatro sahnesine ise ilk olarak Tiyatro Kedi’de Hakan Altıner’in yöne adlı oyunla adımını attı.2000 yılında İlk sinema filmi deneyimini, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını; gazeteci Savaş Ay‘ın yaptığı “Dansöz” filmi ile yaşadı.2005 yılından beri annesi Çolpan İlhan ile birlikte kurduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde eğitmenlik yapmaktadır.13 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul Gösteri Merkezinde düzenlenen 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri’nin sunuculuğunu Berna Laçin ile beraber yaptı.Kerem Alışık oyunculuğun yanı sıra şiir yazmaktadır. Yayınlanmış iki şiir kitabı ve basılmış üç şiir albümü bulunmaktadır.Kerem Alışık, 1992 yılında Sibel Turnagöl‘le evlendi. 1997 yılında boşandı. “Sadri” adında bir oğlu var.Kerem Alışık, 2010 yılından beri oyuncu Songül Öden ile birliktedir.Aldığı ödüllerden bazıları:2006 – MGD (Magazin Gazetecileri Derneği) Selvi Boylum “En İyi Erkek Tiyatro OyuncusuPertevniyal Lisesi ” Yılın Erkek Tiyatro Oyuncusu” Kerem AlışıkRotarakt Club, Rotabest 05 “Yılın En Beğenilen Tiyatro Oyuncusu” Kerem AlışıkAhmet Şimşek Koleji “Böyle mi Olacaktı ve Şükran Büfe” En iyi dizi oyuncusu2004 – Beykoz Belediyesi “Televizyon Dizisi Yıldızı”Şiir Kitapları:Kerem MisaliÖyle Sever Gibi Bakma Bana/Alışık DeğilimFilmleri :2012 – Mevsim Çiçek Açtı2011 – 72. Koğuş (sinema filmi)2011 – Kara Murat Moranın Ateşi2008 – Saddam’ın Askerleri (sinema filmi)2007 – Kartallar Yüksek Uçar (TV Dizisi)2006 – Kördüğüm (TV Dizisi)2005 – Son Yüzleşme (TV Dizisi)2005 – Mühim Olan Aşkımız2005 – Horoz Sedat2004 – Hababam Sınıfı Askerde (sinema filmi)2004 – Hoşgeldin Hayat (sinema filmi)2004 – Aşk Mahkumu (TV Dizisi)2003 – A.G.A (TV Dizisi)2003 – Şarkılar Seni Söyler (TV Dizisi)2003 – Günah (TV Dizisi)2002 – Deliboran Destanı (TV Dizisi)2001 – Günah (TV Dizisi)2000 – Yarın Geç Olmayacak2000 – Kumru2000 – Baykuşların Saltanatı (TV Dizisi)2000 – Beyoğlu Rüyası (TV Dizisi)2000 – Dansöz (sinema filmi)2000 – Zehirli Çiçek (Dizi)1999 – Hicran (TVDizisi)1999 – Şükran Büfe (TV Dizisi)1998 – Mualla (TV Dizisi)1997 – Yanlış Saksının Çiçeği1997 – Böyle mi Olacaktı (TV Dizisi)1997 – Oyun Bitti (TV Dizisi)1997 Ah Nalan Ah1995 – FırtınalarTiyatro Oyunları :1999 – Fehim Paşa Konağı, Tiyatro Kedi2001 – Herkesin Gözü Önünde2002 – Aşk Olsun Aşk2003 – Boeing Boeing2005 – Ağır Roman2007 – Kadıncıklar2012 – Selvi Boylum Al Yazmalım