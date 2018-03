Frances McDorman Oscar'ını çaldırdı! Frances McDorman kimdir?

FRANCES MCDORMAN OSCAR HEYKELİNİ ÇALDIRDI



FRANCES MCDORMAN KİMDİR?

Can Hakman

Akademi Ödül Töreni'nde inanılmaz bir olay oldu.. Törenden sonra düzenlenen kutlama partisine katılan ve ismi Terry Bryant olarak açıklanan zanlının Frances McDorman’ın oscar'ıyla birlikte video çekip paylaştığı görüldü. Peki? İşte oyuncuyla ilgili bilinmesi gereken tüm detaylarÖdül sonrası yemeklerinin verildiği restoranda çalıştığı belitilen Bryant’ın Oscar heykeliyle birlikte mekandan ayrılmak istediğini gören Antonio Diaz adlı fotoğrafçı durumu güvenlik görevlilerine bildirdi.Zanlının hırsızlık girişimi nedeniyle gözaltına alındığı ve Dormand’a ödülünün geri verildiği belirtildi. Bryant’ın Beyonce, Kristen Stewart ve Halle Berry gibi pek çok ünlü isimle birlikte çektirdiği fotoğraflar da ortaya çıktı.Frances McDormand 1957 yılında Chicago'da dünyaya geldi. 1982'de, Yale Üniversitesi School of Drama'da güzel sanatlar master derecesini kazandı. İlk profesyonelliği Trinidad ve Tobago'da, şair Derek Walcott'un yazdığı ve MacArthur Vakfı'nın mali destek verdiği bir tiyatro oyununda tattı. Frances McDormand'ın oynadığı ilk film, 1985 yapımı Blood Simple oldu. 1988 yılında Tennessee Williams'ın İhtiras Tramvayı oyunundaki Stella Kowalski rolüyle Tony Ödülü'ne aday gösterildi. 1988'de Mississipi Burning'deki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. 1996'da En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'nü Fargo'daki polis şefi Marge Gunderson rolüyle kazandı. 2000'de Almost Famous'taki endişeli anne rolüyle ikinci defa En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. 2000 yapımı Wonder Boys'taki rolüyle de Yayıncı Film Eleştirmenleri Derneği, Florida Eleştirmenler Çevresi ve Los Angeles Film Eleştirmenleri Derneği tarafından En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu seçildi. McDormand'ın üçüncü En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü adaylığı 2006 yılında, 2005 yapımı North Country filmindeki rolüyle geldi, ancak ödülü kazanamadı.Frances McDormand yönetmen Joel Coen ile 1994'te evlenmiştir ve çiftin evlatlık edindiği bir çocukları vardır.1996 yılında Coen Kardeşlerin Fargo filminde canlandırdığı hamile polis memuru Marge Gunderson rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar ödülünü kazandı. Başarılı oyuncu son olarak 2018 yılında, En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü ama Oscar heykelini çaldırdı.