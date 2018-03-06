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Frances McDorman Oscar'ını çaldırdı

ABD’nin Los Angeles eyaletinde gerçekleşen 90. Akademi Ödül Töreni’nde Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’deki performansıyla “En İyi Kadın Oyuncu” oscar’ını kucaklayan Frances McDorman’ın ödülünün çalındığı açıklandı.

Frances McDorman Oscar'ını çaldırdı
Törenden sonra düzenlenen kutlama partisine katılan ve ismi Terry Bryant olarak açıklanan zanlınan Dorman’ın oscar'ıyla birlikte video çekip paylaştığı görüldü.

Ödül sonrası yemeklerinin verildiği restoranda çalıştığı belitilen Bryant’ın Oscar heykeliyle birlikte mekandan ayrılmak istediğini gören Antonio Diaz adlı fotoğrafçı durumu güvenlik görevlilerine bildirdi.



Zanlının hırsızlık girişimi nedeniyle gözaltına alındığı ve Dormand’a ödülünün geri verildiği belirtildi. Bryant’ın Beyonce, Kristen Stewart ve Halle Berry gibi pek çok ünlü isimle birlikte çektirdiği fotoğraflar da ortaya çıktı.



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