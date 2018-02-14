Francesco Totti'den flaş açıklamalar

Futbol yaşantısının tamamını Roma
'da geçiren ve geçtiğimiz mayıs ayında da kramponlarını asan Francesco Totti
, kariyeri ve günümüz futboluyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İspanyol basınından AS
'ta yer alan habere göre Roma
'nın efsanevi futbolcusu, 2004 yılında Real Madrid
'den ciddi bir teklif aldığını ancak bunu reddettiğini söyledi.
"ŞU AN 200 MİLYON EURO EDERİM"
Şampiyonluklar kazanmaktansa tek bir takımda forma giymeyi istediğini ve Roma'yı her şeyin önüne koyduğunu kaydeden Totti, günümüz transfer piyasasıyla ilgiliyse ilginç bir çıkış yaptı.
Efsanevi oyuncu, "Sanırım şu an oynasaydım 200 milyon euro ederdim.
" ifadelerini kullandı.
Erdinç Şahin