Francesco Totti'den flaş açıklamalar

"ŞU AN 200 MİLYON EURO EDERİM"

Erdinç Şahin

Futbol yaşantısının tamamını'da geçiren ve geçtiğimiz mayıs ayında da kramponlarını asan, kariyeri ve günümüz futboluyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.İspanyol basınından'ta yer alan habere göre'nın efsanevi futbolcusu, 2004 yılında'den ciddi bir teklif aldığını ancak bunu reddettiğini söyledi.Şampiyonluklar kazanmaktansa tek bir takımda forma giymeyi istediğini ve Roma'yı her şeyin önüne koyduğunu kaydeden Totti, günümüz transfer piyasasıyla ilgiliyse ilginç bir çıkış yaptı.Efsanevi oyuncu," ifadelerini kullandı.