Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Franck Ribery bir yıl daha Bayern Münih'te

Almanya ekibi Bayern Münih'in Fransız futbolcusu Franck Ribery'nin sözleşmesi bir yıl daha uzatıldı.

07 Mayıs 2018, Pazartesi 19:40
Franck Ribery bir yıl daha Bayern Münih'te
Kulüpten yapılan açıklamada35 yaşındaki Ribery'nin sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2019'a kadar uzatıldığı bildirildi.


MUNIH FORMASIYLA 247 MAÇA ÇIKTI


Bundesliga'da 8 şampiyonluk yaşadığı Bayern Münih formasıyla 247 maça çıkan tecrübeli kanat oyuncusu, 80 gole imza attı.

Bu sezon 32 maçta 6 gol, 6 asistle oynayan Ribery, Bayern Münih ile 2013'te UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları da elde etti.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Fransız yıldız Ribery'nin adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılmıştı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Beşiktaş - Kayserispor maçının ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş - Kayserispor maçının ilk 11'leri belli oldu
Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman? Nerede?

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman? Nerede?
Kenan Sofuoğlu kimdir? Motosiklet yarışlarını neden bıraktı?

Kenan Sofuoğlu kimdir? Motosiklet yarışlarını neden bıraktı?
Omurilik felçlisiydi şimdi 'itici güç' oldu

Omurilik felçlisiydi şimdi 'itici güç' oldu
Kenan Sofuoğlu, yarış kariyerini noktalama kararı aldı

Kenan Sofuoğlu, yarış kariyerini noktalama kararı aldı
Aziz Behich Dünya Kupası'na katılıyor

Aziz Behich Dünya Kupası'na katılıyor
Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman? Hangi şehirde?

Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman? Hangi şehirde?
Boluspor, Spor Toto Süper Lig'i istiyor

Boluspor, Spor Toto Süper Lig'i istiyor
Trabzonspor kâbustan uyanamıyor

Trabzonspor kâbustan uyanamıyor
Karşıyaka'dan kovuldu AEK'yı şampiyon yaptı: Mike Green

Karşıyaka'dan kovuldu AEK'yı şampiyon yaptı: Mike Green
Altınordu'da sözleşmeler sona eriyor

Altınordu'da sözleşmeler sona eriyor