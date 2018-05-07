Franck Ribery bir yıl daha Bayern Münih'te

Kulüpten yapılan açıklamada
, 35 yaşındaki Ribery'
nin sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2019'a kadar uzatıldığı bildirildi.
MUNIH FORMASIYLA 247 MAÇA ÇIKTI
Bundesliga'da 8 şampiyonluk yaşadığı Bayern Münih formasıyla 247 maça çıkan tecrübeli kanat oyuncusu, 80 gole imza attı.
Bu sezon 32 maçta 6 gol, 6 asistle oynayan Ribery, Bayern Münih ile 2013'te UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları da elde etti.
Bir dönem Galatasaray forması giyen Fransız yıldız Ribery'nin adı Fenerbahçe
ve Beşiktaş
'la anılmıştı.
Haber Merkezi