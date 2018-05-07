Franck Ribery bir yıl daha Bayern Münih'te



MUNIH FORMASIYLA 247 MAÇA ÇIKTI

Haber Merkezi

nin sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2019'a kadar uzatıldığı bildirildi.Bundesliga'da 8 şampiyonluk yaşadığı Bayern Münih formasıyla 247 maça çıkan tecrübeli kanat oyuncusu, 80 gole imza attı.Bu sezon 32 maçta 6 gol, 6 asistle oynayan Ribery, Bayern Münih ile 2013'te UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları da elde etti.Bir dönem Galatasaray forması giyen Fransız yıldız Ribery'nin adıve'la anılmıştı.