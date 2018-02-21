Franck Ribery hakkında bomba iddia: Dönüyor

MARSİLYA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Erdinç Şahin

son 16 turu ilk maçında'ı'damağlup eden'in yıldız futbolcusuile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.Sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncular hakkında bir dosya hazırlayan, Galatasaray'ın eski yıldızının'ya dönmek istediğini yazdı.Gazete, 34 yaşındaki Fransız futbolcunun sezon sonunda eski takımına geri dönerek kariyerini de burada tamamlamak isteyebileceğini belirtti.Bu yılformasıyla 21 maçta boy gösterebilen, bu mücadelelerde 3 gol ve 2 asist kaydedebildi.