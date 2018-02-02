Fransa'da araçta telefon kullanma şartlarında düzenleme



135 EURO CEZA



SÜRÜCÜNÜN ELİNDE TELEFON TUTMASI YASAK

Haber Merkezi

Sürücülerin araç içinde cep telefonu kullanmalarının yasak oluşu ve bu yasağın sınırları ile ilgili bir başvuruyu değerlendiren Fransız üst mahkeme, konuyla ilgili kararını verdi.Üst mahkeme, sürücülerin seyir halinde veya aracını kenara çekip telefon etmesinin kanunen yasak olduğunu hatırlatarak, araç motorunun kapalı olduğu durumlarda bile trafiğe açık bir alanda olmaması gerektiğini kaydetti.Buna göre sürücüler, 135 euro para ve toplam 12 olan sürücü belgesinden 3 puanın silinmesi cezası almamak için araçlarını daha önce sınırları belirlenmiş bir araç parkına koyduktan sonra cep telefonu kullanabilecek.Mahkeme, bu kararla otoyollarda acil şerit veya yol kenarında durarak telefonla konuşmanın yasak olduğunu hatırlatırken, sadece kaza veya arıza durumlarında sürücü tarafından cep telefonunun kullanılabileceğine hükmetti.Fransız yasalarına göre araç sürücülerinin seyir halinde telefon kullanmaları yasak. İlgili yasa, sürücünün telefonda konuşmasının değil elinde tutmasının yasak olduğunun altını çiziyor.AA