Fransa'da başbakan ve sendikalar anlaşma sağlayamadı

Fransa’da Başbakan Edouard Philippe ile ilk kez görüşen sendikalar, aylardır devam eden grevlerin devam edeceğini açıkladı

07 Mayıs 2018, Pazartesi 16:23
Fransa'da başbakan ve sendikalar anlaşma sağlayamadı
Fransa’nın en büyük sendikalarından Fransız Demokratik Çalışma Konfederasyonu (CFDT) ve Genel Çalışma Konfederasyonu (CGT) temsilcileri bugün Başbakan Edouard Philippe ile ilk kez görüşme gerçekleştirdi. Demiryolu çalışanlarının çalışma şartları ve statülerini etkileyecek reformu protesto eden sendikalar, Başbakan ile anlaşma sağlayamayınca aylardır devam eden grevleri sürdüreceklerini duyurdu. 

CFDT Genel Sekreteri Didier Aubert görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, “Hareketimizin durdurulması söz konusu değil. Devam ediyoruz” diyerek Fransız Başbakan Philippe’nin reformlar konusunda kararlı bir tutum sergilediğini ancak diyaloga açık olduğunu söyledi. Aubert, sendika temsilcilerinin demiryolu çalışanlarının statüsünü değiştiren yasaya değişiklik teklifi sunabileceklerini de belirterek, bu süreçte grevlerin durdurulmasının söz konusu olmadığını ifade etti. 

İHA


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