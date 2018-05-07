Fransa'da başbakan ve sendikalar anlaşma sağlayamadı

Serap Belovacıklı

’nın en büyük sendikalarından(CFDT) ve(CGT) temsilcileri bugün Başbakan Edouard Philippe ile ilk kez görüşme gerçekleştirdi. Demiryolu çalışanlarının çalışma şartları ve statülerini etkileyecek reformu protesto eden sendikalar, Başbakan ile anlaşma sağlayamayınca aylardır devam eden grevleri sürdüreceklerini duyurdu.görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, “Hareketimizin durdurulması söz konusu değil. Devam ediyoruz” diyerek Fransız Başbakan Philippe’nin reformlar konusunda kararlı bir tutum sergilediğini ancak diyaloga açık olduğunu söyledi. Aubert, sendika temsilcilerinin demiryolu çalışanlarının statüsünü değiştiren yasaya değişiklik teklifi sunabileceklerini de belirterek, bu süreçte grevlerin durdurulmasının söz konusu olmadığını ifade etti.İHA