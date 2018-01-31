Fransa’da Faslı işçilere ayrımcılık yapıldığı kesinleşti

Fransa’da Ulusal Demiryolları İdaresinin (SNCF), 1970’li yıllarda Fas’tan getirilen demiryolu işçilerine, diğer işçilerden farklı içeriğe sahip sözleşme imzalattığı ve ayrımcılık yaptığı mahkeme kararıyla onaylandı

Fransa’da Faslı işçilere ayrımcılık yapıldığı kesinleşti
Paris Temyiz Mahkemesi, 15 yıldan beri hukuk mücadelesi veren ve son olarak Paris İş Mahkemesinin lehlerinde karar aldığı Faslı işçiler hakkındaki kararını açıkladı.

PARA CEZASI ÖDEYECEKLER


Buna göre, 2015’te mahkemenin, iş sözleşmeleri haksız yere feshedilen ve tazminatları ödenmeyen 832 Faslı göçmen işçiye, kişi başına 150 bin ila 230 bin euro para cezası ödeme yönündeki kararı onandı.

İş Mahkemesi, gerekçeli kararında, 1970’li yıllarda Fas’tan getirilen demiryolu işçilerinin haksız yere işten çıkartıldığını ve emeklilik de içinde olmak üzere diğer sosyal haklarının verilmediğini vurgulayarak işçilere "ayrımcılık yapıldığına" hükmetmişti.

'ZAFER KAZANDIK'


Temyiz Mahkemesinin SNCF’in itirazını reddettiğini belirten işçilerin avukatı Clelie de Lesquen-Jonas, bu kararla Faslı işçilerin uğradıkları ayrımcılık ve haksızlıklardan doğan mağduriyetlerinin bir nebze olsun hafiflediğini, manevi değeri yüksek bir zafer kazandıklarını belirtti.

AĞIR ŞARTLARDA ÇALIŞTIRILDILAR


Fransa’ya demiryolu ve tren garlarında çalışmak için getirilen ve Ak Saçlılar (Chibanis) olarak adlandırılan Faslı işçiler, ağır şartlarda ve Müslüman oldukları için Noel gibi dini günler dahil tatil dönemlerinde çalıştırılmış, imzalanan sözleşmelerde ise diğer işçilere tanınan çok sayıda haktan mahrum edildikleri ortaya çıkmıştı.


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