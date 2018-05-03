Fransa'da grevler devam ediyor



ENERJİ SEKTÖRÜ GREVLERİ



AIR FRANCE UÇUŞLARI İPTAL

Haber Merkezi

Açıklamada, 23 Mart'ta başlayan ve haftada iki gün olmak üzere kademeli şekilde gidilen grevlerin 7'incisine katılımın arttığı kaydedildi. Buna göre, ülke genelinde yarın demiryolu ulaşımında önemli aksaklıkların meydana gelmesinin beklendiği, Paris ve çevresinde ise tren seferlerinin yarısının iptal edildiği bilgisi verildi.SNCF yönetimi, yarınki grev nedeniyle ülke genelinde hızlı trenlerin yarısı, bölgesel ve ulusal çapta hizmet veren trenlerin yüzde 45'i, banliyö ve uluslararası trenlerin ise yarıya yakınının iptal edildiğini açıkladı.Grevlerin devam ettiği bir başka sektör olan elektrik ve gaz çalışanlarının ise 300 bin hanenin elektrik sayacını kapattığı açıklandı.Güneydoğu Fransa'da bulunan Savoie bölgesinde etkili olan sayaç kapatma ve elektrik kontörünü kapatma eylemleri nedeniyle Chambery şehrindeki tren garının elektriksiz kaldığı belirtildi.Havacılık sektöründe ise grevler, ulusal havayolu şirketi Air France uçuşlarının iptaline neden oldu. Air France yönetimi, çalışanların yüzde 6 oranında ücretlere zam ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle sürdürdükleri grev nedeniyle yarınki uçuşların ortalama yüzde 25'inin iptal edildiği bilgisini paylaştı.Açıklamada, Air France'in uzun ve kısa mesafe uçuşlarının yüzde 20'sinin, orta mesafe uçuşlarının ise yüzde 35'inin iptal edildiği duyuruldu.AA