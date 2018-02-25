'Fransa'da her 8 kadından biri tecavüze uğradı'

Deneuve'den tepki çeken mektup

Nazlı Erdol

merkezli düşünce kurumu olan'ın yaptığı araştırma,'da yaşayan kadınların yüzde 43'ünün istemedikleri halde 'cinsel amaçlı temasa' maruz kaldığını gösteriyor. Araştırma aynı zamanda Fransa'da kadınların yüzde 58'inin rahatsız edici teklifler aldığını da belirtiyor.Fransızca yayımlanan ve 2 bin kadınla yapılan araştırmave şiddetin ülkedeki boyutlarını gözler önüne sermek için gerçekleştirildi. Bu tarz cinsel tacizlere uğradığını söyleyen kadınlar bunun birden fazla kez tekrar ettiğini de aktarıyor.BBC Türkçe'nin aktardığıan göre rapor, mağdurların yaşadıklarının yarattığı ağır ve uzun süreli travmanın altını çiziyor.'de başladıktan sonra bütün dünyayı etkisi altına alankampanyası son aylarda'da da yankı bulmuştu.'da kadınlar hem sosyal medyada hem sokaklarda 'domuzunu ihbar et' sloganıyla eylemler düzenledi. Ancak ünlü Fransız oyuncu100 kadınla beraber, cinsel taciz skandallarıyla fitili ateşlenen hareketin "aşırılığa" varmaya başladığı uyarısını yapan, "erkeklerin kadınlara asılmakta serbest olması gerektiğini" açıklayan bir mektuba imza attı.Gelen tepkiler üzerine ise Deneuve cinsel taciz mağdurlarından özür dilediğini açıkladı.ise kadınların cinsel tacize karşı örgütlendiği hareketlere destek veriyor.Schiappa cinsel taciz ve şiddete yönelik cezaların artması için çalışıyor.