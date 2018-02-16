Fransa’da imamların sayısı 300'ü geçmeyecek



FRANSA 300 İMAMDAN FAZLASINI İSTEMİYOR



FRANSA'DA REFORM ÇALIŞMALARI



FRANSA'DA CAMİLERİN FİNANSMANI VE İMAMLARIN EĞİTİMİ TARTIŞILIYOR



FRANSA'DA İMAMLARA ÜNİVERSİTEDE LAİKLİK DERSİ

FRANSIZ DEVLETİ İLE İSLAM TOPLUMU ARASINDA SÖZLEŞME İMZALANMASI TARTIŞILIYOR

Can Hakman

’da Charlie Hebdo saldırısının ardından 2015 yılında, camilerde görev yapan yabancı kökenli radikal imamları daha sıkı denetim altına alabilmek için; üç yılda 40 imam “camilerde nefret söylemi yaydıkları” gerekçesiyle sınır dışı edilmiş, 60 imamda “cumhuriyet değerleri” esas alınarak eğitilmiş,İçişleri Bakanlığı; Türkiye, Fas ve Cezayir'den gelen yabancı imamların, Fransız cumhuriyeti değerlerini anlamaması nedeniyle ihtiyaç duyulan imamları Fransa'da yetiştirme kararı almıştı.Şimdi ise; Cumhurbaşkanı, Fransa’da Müslümanların yaşam ve örgütlenmelerini tümüyle yeniden düzenleyecek adımlar atmaya hazırlanıyor.Bir şartla! İmamların sayısı 300’ü geçmeyecek! İmamların; 151’inin Türk, 120’sinin Cezayirli ve 28’inin Maroklu olması planlanıyor. Yeni yasaya göre imamların sayısının 300’ü geçmemesi gerek.Journal du Dimanche gazetesine konuşan Macron, birbiri ardına yaşanan cihatçı saldırıların ardından Fransız toplumunda çıkan tartışmalara bir son vermek istediklerini belirtti.’daki İslam’ın yeniden yapılandırılması için 2018’in ilk çeyreğinde köktendincilikle mücadelenin yanısıra ülkedeki Müslüman örgütlenmeleri ve onların devletle, toplumla ilişkilerini yeniden düzenleyecek önemli reformlar getireceğiz” diyen cumhurbaşkanı, “Bir örgütlenme sorunu var. Ama daha da önemlisi İslam ile Cumhuriyet arasındaki ilişkide sorun var. Bütün bunların yeniden düzenlenmesi gerekir” vurgusu yaptı.Ve bu yeni reform sayesinde; Fransa’daki camiler içerisinde gizliden gizliye örgütlenen terör örgütü IŞİD’in terör propogandalarının önlenebileceğini söyledi.Macron ”Ulusal uyumu ve özgür irade olanağını korumak için inanmak kadar inanmamak olanağını da korumak ilkesini hayata geçirmek” istediğini de vurguladı.”Hem Fransa’daki İslam’ın yeniden yapılandırılması hem de son derece önemli bir husus olan bunun kamuoyuna nasıl açıklanacağı üzerinde çalışıyoruz” diyen Fransa lideri, projeyle ilgili aydınlar ve bilim insanlarıyla görüş alışverişine devam ettiklerini aktardı. Dolayısıyla reform planıyla ilgili daha fazla ayrıntı vermek istemediğini belirtip ”Çalışma tamamlanana dek öneriyi açıklamayacağım” dedi.Reform çalışması üç koldan yürütülüyor. Birincisi’nın sürekli temasta olduğu islamolog, bilim insanı ve aydınlar Macron’a öneride bulunuyor. İkincisi, İçişleri Bakanlığı alanda görev yapan uzmanları aracılığıyla öneriler hazırlıyor. Üçüncü olarak, 2003’te Nicolas Sarkozy döneminde kurulan Fransa İslam Konseyi (CFCM), reform için hazırlayacağı raporu haziran ayında Elysee’ye sunacak.Medyaya göre reform planının en hassas noktası, camilerin finansmanı ve imamların eğitimi konusu. Fransız hükümeti, özellikle bu iki konuda yabancı ülkelerin Fransa’nın içişlerine karıştığı görüşünde. Laiklik Yasası’nın ihlali anlamına gelmesine rağmen Müslüman ülkeler Fransa’da cami inşa edip görev yapan 300 imamı doğrudan gönderiyor. Planda yurtdışından Fransa’daki Müslümanlar’a müdahalelere son verilmesi, camilerin finansmanı ve yapımı ile imamların Fransa’da eğitilmesi için gereken mali ihtiyacı karşılamak üzere yeni bir sistemin oluşturulması, gerekirse yeni bir dernek kurulması yer alıyor.Bu yasaya göre; imam maaşları 1.250 euros net maaşla 2400 euros arasında değişecek.Yeni bir temsil yapısı ortaya çıkarması beklenen reform kapsamında, imamların eğitim programının yalnızca dinden ibaret olmaması, imam adaylarının üniversite eğitiminden de geçmesi ve laiklik hakkı, sivil haklar, inanç hakları, dinlerin Fransa’daki tarih ve sosyolojisi gibi dersler almaları da öngörülüyor.Tıpkı Yahudilerin ‘Baş Haham’ statüsü gibi ‘Baş İmam’ statüsü oluşturulması da tartışılan yenilikler arasında. Büyük İmam’ın Müslüman toplum arasında dini ve ahlaki otorite olmasının yanısıra, politik kurumlar önünde de güçlü bir temsilci olması hedefleniyor.Aşırı sağcı parti Ulusal Cephe’nin lideri Marine Le Pen, derhal camilere yapılan yardımların kesilmesini isterken planın kabul edilemez olduğunu söyledi. Fakat Müslüman ülkelerin müdahale ve etkisinin kesilmesi bölümüne ise destek verdiklerini belirtti.Merkez sağcı Fransız senatör(Bas-Rhin), André Reichardt Fransa’da 3000’e yakın cami var 300 imam yeterli olmaz dedi. (Bu arada 1970 yılında Fransa’da yalnızca 100 tane cami vardı.) Ve Müslüman toplumu ile bir ‘concordat’ imzalanarak İslam’ın Fransa’da yeniden düzenlenmesinin olumlu sonuçlar getirebileceğini savundu.