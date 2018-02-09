Fransa'da mahkeme baba Le Pen'in ihracına karar verdi

Nazlı Erdol

, 2016'da 45 yıl önce kurucusu olduğu FN'den ihracına karar verilen'in itirazını değerlendirdi.Mahkeme, 1972'den 2011'e kadar FN'in başkanlığını yürüten Le Pen'in, 2015'te parti üyeliğinden ihracı kararının yasalara uygun olduğuna hükmetti. Le Pen'in ihraç kararını onaylayan mahkeme, partinin onursal başkanı unvanını ise koruduğunu açıkladı.Cezayir Bağımsızlık Savaşı başta olmak üzere çok sayıda ülkede Fransız ordu mensubu olarak savaşa katılan Le Pen, ülkede aşırı sağ ve ırkçı görüşlerin merkezi haline gelen siyasi geleneğin temsilcisi olarak 50 yıla yakın siyaset sahnesinde yer aldı.Ülkede, 2012'deki Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında kızı Marine Le Pen ile yolları ayrılan baba Le Pen, önce parti başkanlığından ayrılmak zorunda kalmış, daha sonra da partiden ihraç edilmişti.Mahkemenin ihraç kararının ardından haber kanalı BFMTV'ye açıklamalarda bulunan Parti Genel Sekreteri Steeve Briois, Jean-Marie Le Pen'in partinin 10-11 Mart tarihlerinde Lille kentinde yapılması planlanan kongresine katılamayacağını söyledi. Le Pen'in artık FN üyesi olmadığının mahkemece kesinleştiğini kaydeden Briois, "Sadece partiye üye olan ve aidatını ödeyen kişilerin kongreye katılma ve oy kullanma hakkı vardır." dedi.Bu arada kongreye "Onursal Başkan" unvanıyla katılmak isteyen Le Pen'in önünü kesmek için parti yönetiminin kısa süre önce yeni bir karar aldığı ortaya çıktı. Le Monde'un haberine göre, FN Başkanı Marine Le Pen'in önerisiyle parti siyasi bürosu, 23 Ocak'ta "Onursal Başkanlık" unvanının kaldırılması teklifini onaylayarak kabul etti. Kararın kesinlik kazanması için 10-11 Mart'taki kongrede delegeler tarafından onaylanması gerekiyor.