Fransa'da olaylı yılbaşı: 510 gözaltı

Fransa'da yeni yıl kutlamaları sırasında bin 31 araç yakıldı, çıkan olaylarda 510 kişi gözaltına alındı

Fransa'da olaylı yılbaşı: 510 gözaltı
Fransa İçişleri Bakanlığı, yılbaşı gecesi çıkan olaylar ve ülkede gelenek haline gelen araç yakma eylemlerine dair açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada yılbaşı gecesi ülke genelinde bin 31 aracın ateşe verildiği belirtildi.

Olay çıkaran ve polisle çatışmaya giren 510 kişinin gözaltına alındığına işaret edilen açıklamada, şiddet olaylarının geçen yıla göre artış gösterdiği kaydedildi.

Olaylarda 8 polis ve 3 jandarmanın yaralandığı açıklandı.

Champigny-sur-Marne ve Aulnay-sous-Bois banliyölerinde polise yapılan saldırılara da yer verilen açıklamada, saldırganların gözaltına alındığı ve en ağır cezalara çarptırılacakları ifade edildi.

AA
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